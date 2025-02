Liebe zum Mitnehmen: â€žHerzblatt Taxiâ€œ tourt durch Wien und Salzburg

Wien und Salzburg werden zum Schauplatz für Folge 3, in der es für die Kandidaten zuckersüß wird. Ob für Aline aus Wien und Emanuel aus Salzburg die Liebe durch den Magen geht, zeigt sich, wenn die Kandidaten auf der Rückbank für ihren Single eine Torte aussuchen und ein Lebkuchenherz verzieren.

Auf Date-Tour in Österreich

Freuen dürfen sich die drei potenziellen Date-Partner, die durch eine Wand vom Single am Beifahrersitz getrennt sind, auch diesmal wieder auf Romantik, Abenteuer, spontane Herausforderungen, spannende Fragen, launige Gespräche und vielleicht sogar die große Liebe. Denn am Ende jeder Fahrt kommt es zur großen Entscheidung, wer zum Date eingeladen wird. Aufgezeichnet wurden die acht Ausgaben im Herbst 2024. Die Staffel klingt mit einer Revisit-Folge aus, in der Tina Ritschl in Erfahrung bringt, was aus dem ersten Date geworden ist. Die ersten beiden Folgen sind nach wie vor auf ORF ON verfügbar. Die dritte Folge wird bereits morgen, Freitag 28. Februar 2025 ab 9 Uhr, auf ORF ON zu sehen sein.