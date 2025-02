Neue Regierung steht: So reagiert Kärntens Politik auf die Koalition

Beim zweiten Versuch haben sich ÖVP, SPÖ und NEOS auf eine Koalition geeinigt. Das blieb auch in Kärnten nicht unkommentiert.

Beim zweiten Versuch haben sich ÖVP, SPÖ und NEOS auf eine Koalition geeinigt. Das blieb auch in Kärnten nicht unkommentiert.

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 14:37 / ©Montage: VP Kärnten, Daniel Waschnig, zVg. & 5 Minuten

Beim zweiten Versuch haben sich ÖVP, SPÖ und NEOS auf eine Koalition geeinigt. Das blieb auch in Kärnten nicht unkommentiert. So betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP): „Es ist gut für Österreich, dass es nun eine tragfähige Regierung gibt, weil drei Parteien Verantwortung übernommen haben. Auch bei ideologisch unterschiedlichen Zugängen ist es wichtig aufeinander zuzugehen und das Wohl Österreichs in den Vordergrund zu stellen.“ Zum heute präsentierten Regierungsprogramm erklärt der Kärntner Landesparteiobmann: „Entscheidend ist jetzt, dass die neue Bundesregierung rasch ins Tun kommt. Denn der Standort Österreich braucht das dringend, damit die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen endlich angegangen werden.“

NEOS Landesprecher zum Arbeitsprogramm

Ähnlich sieht das auch NEOS-Landesssprechers Janos Juvan: „Ich freue mich, dass alle aufeinander zugegangen sind und sich die Verhandlungsteams von ÖVP, SPÖ und uns NEOS nach sehr intensiven Verhandlungen in den vergangenen fünf Tagen und Nächten jetzt auf gemeinsame Lösungen und ein Arbeitsprogramm verständigen konnten.“ Weiters ergänzt er: „Ich bin optimistisch, dass unsere Mitglieder am Sonntag diesem Arbeitsprogramm zustimmen werden und wir dann gemeinsam die notwendigen Reformen für Österreich umsetzen können.“

Kritik kommt vom Team Kärnten

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer bezeichnete das Programm der Bundesregierung wiederum als „in weiten Bereichen völlig mut- und visionslos“. Köfer führt aus: „Aus dem dringend notwendigen Entlastungsprogramm für Arbeitnehmer und Wirtschaft ist ein Steuerbelastungsprogramm, ohne Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes, geworden.“ Er wünscht der neuen Regierung dennoch eine glückliche Hand und hofft, dass SPÖ/ÖVP/NEOS die Zeichen der Zeit erkennen und alles Notwendige unternehmen werden, um Österreichs vor allem in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht zu stärken.

Kärntner Wirtschaft begrüßt Schwerpunktsetzungen

Als wichtige und richtige Impulse in herausfordernden Zeiten bezeichnete hingegen Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl die bekannt gewordenen Grundzüge des Arbeitsprogramms der künftigen Bundesregierung zum Thema Wirtschaft. Die Politik setzt damit eine Trendwende um und bekenne sich zur monatelangen Forderung der Wirtschaft, wonach sich Leistung wieder lohnen müsse, so Mandl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2025 um 14:45 Uhr aktualisiert