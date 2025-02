Bis zu 1.000 Euro: Steuerfreie Mitarbeiterprämie kehrt zurück

1.000 Euro steuerfrei für Mitarbeitern – das dürfte mit einer neuen Regierung bestehend aus ÖVP, SPÖ und NEOS wieder möglich sein, wie das Arbeitsprogramm der drei Parteien zeigt. Diese Prämie sei nicht an einen Kollektivvertrag gebunden, könne demnach also „immer“ ausgezahlt werden. Für die Jahre 2025 und 2026 sollen dazu jeweils rund 125 Millionen Euro in die Hand genommen werden, um eine solche Prämie zu ermöglichen. Und weiter: „Für eine etwaige Verlängerung folgt eine Evaluierung.“

Steuerfreie Mitarbeiterprämie gab es schon einmal

Diese „neue“ Prämie erinnert dabei in Abstrichen an jenen Bonus, der für Mitarbeiter im Jahr 2022 eingeführt worden ist und in Summe bis zu 3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei gebracht hat. Immerhin: Im ersten Jahr ist er dann auch gleich an 1,2 Millionen Menschen in Österreich in mehr oder weniger großer Höhe ausgezahlt worden. Obwohl die Prämie mit Ende 2023 ausgelaufen wäre, hatte man sie noch einmal für das Jahr 2024 verlängert. Da war allerdings die Bedingung, dass sie zur Gänze an lohngestaltende Maßnahmen gebunden werden müsse, also im Kollektivvertrag verankert sein musste. Das ist nun scheinbar nicht der Fall.

So soll die steuerfreie Mitarbeiterprämie aussehen: Höhe: Bis zu 1.000 Euro

steuerfrei

nicht an den Kollektivvertrag gebunden

für die Jahre 2025 und 2026

Arbeitsprogramm behandelt auch die Themen Pension und Asyl

Das Arbeitsprogramm der Regierung umfasst mehr als 200 Seiten und beschäftigt sich mit vielen Themen. So müssen Pensionisten etwa schon bald damit rechnen, dass sie etwas weniger Pension pro Monat bekommen, gleichzeitig wurden Ausgleichsmaßnahmen getroffen. Mehr dazu hier: Ab diesem Tag werden Pensionen in Österreich gekürzt. Auch beim Thema Asyl hat sich die Zuckerl-Koalition einiges überlegt. Mehr dazu hier: Staat will jetzt Alter von Asylwerbern medizinisch feststellen.

