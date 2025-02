U-Haft verlÃ¤ngert: RenÃ© Benko bleibt hinter Gitter

Bereits am 23. Jänner 2025 klickten bei René Benko die Handschellen. Die Haftgründe: Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr wurden angenommen. Benko wurde damals in Innsbruck festgenommen und noch am späten Nachmittag in die Justizanstalt Wien Josefstadt überstellt. Mehr dazu in: René Benko nun fix in U-Haft.

Untersuchungshaft verlängert

Anfang Februar 2025 wurde die Untersuchungshaft für René Benko bereits um einen Monat verlängert -„aus den bisherigen Haftgründen“, wie es vom Landesgericht Wien hieß. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf schweren Betrugs sowie mehrerer Insolvenzdelikte gegen ihn. Spätestens morgen, Freitag, 28. Februar 2025, sollte erneut über die U-Haft entschieden werden. Wie heute Mittag, Donnerstag, 27. Februar 2025, bekannt wurde, fiel nun ein Urteil darüber, wie Benkos nächste Monate aussehen werden – nämlich genau so wie der vergangene Monat.

Nächste Entscheidung erst Ende April

Wie die „Krone“ berichtet, wurde die Untersuchungshaft des Rekordpleitier verlängert. René Benko sitzt für weitere zwei Monate hinter Gitter. Spätestens am 28. April 2025 soll erneut darüber entschieden werden, ob Benko seine Einzelzelle in der Justizanstalt Wien Josefstadt gegen ein bequemes Bett zu Hause austauschen darf. Eine Freilassung des Immobilien-Tycoons in naher Zukunft scheint bislang nicht in Sicht zu sein.