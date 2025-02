Jubiläumsausgabe: „Prima la musica“ feiert mit Rekordteilnahme in Graz

Vom 5. bis 16. März 2025 verwandeln sich das Johann-Joseph-Fux-Konservatorium und die Kunstuniversität in Bühnen für über 500 junge Musiktalente, die in diesem Jahr ein Rekordteilnehmerfeld markieren. Die feierliche Programmpräsentation wurde von der Trompeterin Verena Scheiber eröffnet, deren Darbietung den Ton für die Veranstaltung setzte. Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) unterstrich die Bedeutung der Musikförderung: „Die steigenden Teilnehmerzahlen bei ‚prima la musica‘ zeigen, dass unsere Musikschulen eine Quelle der Inspiration und kreativen Entfaltung sind. Unsere jungen Talente musizieren mit einer Begeisterung und einem Engagement, das wirklich bemerkenswert ist.“

©Land Steiermark/Andreas Resch Prima la musica 2025: Programmpräsentation im Johann-Joseph-Fux-Konservatorium mit Eduard Lanner (Direktor), Landesrat Stefan Hermann, Trompeterin Verena Scheiber, Pianist Christian Dolcet und Robert Ederer (Landesfachbeirat) (v.l.). ©Land Steiermark/Andreas Resch Trompeterin Verena Scheiber eröffnete die Programmpräsentation mit einem Musikstück auf ihrem Instrument.

„‚Prima la musica‘ bietet eine Plattform, um sich intensiv mit ihrer Musik auseinanderzusetzen“

Eduard Lanner, der Direktor des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums, sprach über den tieferen Sinn des Wettbewerbs: „‚Prima la musica‘ bietet den jungen Musikerinnen und Musikern eine Plattform, um sich intensiv mit ihrer Musik auseinanderzusetzen. Sie bereiten sich gründlich vor, sammeln wertvolle Bühnenerfahrung und erhalten konstruktives Feedback von einer fachkundigen Jury.“ Robert Ederer, Vorsitzender des Landesfachbeirates, freute sich über den starken Zuwachs an Talenten: „Die Rekordzahl der Anmeldungen dieses Jahr zeigt, wie erfolgreich unsere Musikschulen dabei sind, den Grundstein für das fachliche Können unserer Musiker zu legen.“

©Land Steiermark/Andreas Resch Plädoyer für Musiknachwuchs: Eduard Lanner, Landesrat Stefan Hermann und Robert Ederer (v.l.).

Vielfältige Talente und Jubiläumsfeier in Graz

Die jungen Künstler treten in zahlreichen Kategorien an, von Soloauftritten mit Blas- und Schlaginstrumenten bis hin zu komplexen Kammermusikstücken. Die Jury, bestehend aus 65 nationalen und internationalen Experten, wird nicht nur die technische Fertigkeit bewerten, sondern auch musikalischen Ausdruck, Interpretation und Bühnenpräsenz. Dieses Jahr feiert „prima la musica“ sein 30-jähriges Jubiläum unter dem Motto „Musik der Jugend“. Das große Finale des Wettbewerbs, das Preisträgerkonzert, findet am 5. Mai 2025 in der Oper Graz statt, wo die besten jungen Musiker der Steiermark die Chance erhalten, ihr Können einem breiten Publikum zu präsentieren.