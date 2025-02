Markus Marterbauer soll neuer Finanzminister werden

Die Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS – Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger – haben sich auf ein gemeinsames Regierungsprogramm geeinigt. Vorgesehen ist eine siebenjährige Budgetkonsolidierung. Zudem sind strengere Regelungen im Asylbereich sowie Verbesserungen für Mieter geplant, wie Medien berichten.

Plan für Österreich vorgestellt

Das über 200 Seiten starke Papier trägt den Titel „Jetzt das Richtige tun. Für Österreich“ und betont den Wert von Konsens und Pragmatismus. Die Parteien hoben am heutigen Donnerstagvormittag, 27. Februar 2025, hervor, dass ein Fortschritt immer durch „Konsens, Zusammenarbeit und Zuversicht“ entstanden sei. Auch wurde auf die gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ eingegangen. Mehr dazu in: ÖVP, SPÖ und NEOS sind sich einig: Neue Regierung steht

SPÖ-Chef holt Wunschkandidaten ins Boot

Wer welche Ministerposten übernimmt, bleibt vorerst unklar. In den kommenden Tagen müssen die Parteien ihre Kandidaten nominieren. Die endgültige Entscheidung fällt in den jeweiligen Gremien. Wie in den frühen heutigen Nachmittagsstunden allerdings bekannt wurde, soll der Ökonom Markus Marterbauer neuer Finanzminister der künftigen Regierung in Österreich werden. Dies wurde erst kürzlich gegenüber dem „Standard“ bestätigt. Der Wiener Stadtrat Peter Hanke soll sich somit nicht um das Finanz-, sondern Infrastrukturministerium kümmern. In den vergangenen Tagen machten Berichte die Runde, dass Hanke wohl für das Finanzministerium zuständig sei, dies wurde mit der aktuellen Meldung wohl dementiert. Nähere Information folgen.

Diese Ministerien werden ROT

Weiters wurde erst kürzlich bekannt. Die SPÖ übernimmt nun offiziell neben dem Finanz- und Infrastrukturministerium die Ministerien für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Wohnen, Kunst und Kultur, Sport und Medien, das Justizministerium sowie die Ministerien für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Co.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2025 um 16:47 Uhr aktualisiert