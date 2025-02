Eggersdorf: Florianis heben Kleintransporter aus Graben

Kurz vor 11 Uhr am Donnerstag, dem 27. Februar 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Ein Zustellfahrzeug war in unmittelbarer Nähe des Rüsthauses von der Straße abgekommen und in einen Graben geraten. „Aufgrund der schwierigen Lage kam erneut unser Wechselladefahrzeug mit Kran zum Einsatz. Zunächst hoben wir das Fahrzeug mit dem Kran seitlich an, um es zu stabilisieren, anschließend zogen wir es mit der Seilwinde unseres Tanklöschfahrzeugs aus dem Graben“, heißt es seitens der Feuerwehrleute.

©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz „Aufgrund der schwierigen Lage kam erneut unser Wechselladefahrzeug mit Kran zum Einsatz. ©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz Zunächst hoben wir das Fahrzeug mit dem Kran seitlich an, um es zu stabilisieren, anschließend zogen wir es mit der Seilwinde unseres Tanklöschfahrzeugs aus dem Graben“, heißt es seitens der Feuerwehrleute.