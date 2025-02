Faschingsdienstag in Graz – diese Öffi-Änderungen gelten

Wer am Faschingsdienstag in Graz mit den Öffis unterwegs ist, sollte sich auf Umleitungen und Ersatzverkehr einstellen. Die Straßenbahnlinien 3 und 5 werden über die Keplerbrücke geführt, während für die Linien 1, 4, 6 und 7 ein Ersatzverkehr zwischen Asperngasse, Griesplatz und Jakominiplatz eingerichtet wird. Auch die Buslinie 30 fährt von 9 bis 13 Uhr über die Glacisstraße, wodurch einige Haltestellen entfallen.

Während die Stadt feiert, fahren die Straßenbahnen nur eingeschränkt

Während des Umzugs verkehren die Straßenbahnen in einem angepassten Takt. Die Linie 32 nutzt vorübergehend die Haltestelle der Linie 33 am Jakominiplatz, während sich die Linie 33 weiter Richtung Rondeau (Steig „F“) verlegt. Wer eine Fahrkarte kaufen oder Infos einholen möchte, sollte beachten, dass das Mobilitäts- und Vertriebscenter am Jakominiplatz an diesem Tag bereits um 13 Uhr schließt. Mehr Infos findest du hier.