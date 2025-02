Bald findet in Villach ein Frauenfest statt

Am 8. März

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 17:18 / ©Bernhard Knaus

Der 8. März ist ein Tag des Bewusstseins, der Wertschätzung und des Engagements für Gleichberechtigung. Bereits zum dritten Mal veranstalten die Stadt Villach und das Land Kärnten gemeinsam dieses Fest, um die bisherigen Errungenschaften zu würdigen.

„Gemeinsam werden wir gehört“

„Wir wollen mit der Veranstaltung auch jenen Frauen und Männern danken, die sich in ihrer Erwerbsarbeit, im Ehrenamt oder im täglichen Leben für die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen einsetzen“, sagt Gastgeberin und Frauenreferentin, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Noch immer brauche es viel Mut, Durchhaltevermögen und den Willen, etwas zu verändern. „Gemeinsam werden wir gehört“, ist Sandriesser überzeugt. Frauenreferentin des Landes Sara Schaar betont: „Gerade in Zeiten zunehmender Extremismen ist dieses gemeinsame Fest ein starkes Zeichen für Frieden, Solidarität und eine Zukunft ohne Gewalt. In der Erinnerung finden wir den Antrieb, weiterhin für eine gerechte, chancengleiche Welt zu kämpfen.“

„Wir brauchen eine starke Stimme“

Auch Villachs Frauenbeauftragte Alisa Herzog hebt hervor: „Wir brauchen eine starke Stimme in der Gesellschaft gegen konservatives Denken, Rechtsruck und frauenfeindliche Tendenzen. Denn wir sind die Mehrheit.“ Die Veranstaltung im Congress Center Villach setzt ein Zeichen für Chancengleichheit und sensibilisiert für dieses wichtige Thema, ergänzt Martina Gabriel, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Landes. Gefeiert wird mit dem großartigen Kabarett „Rettet die Teetassen“ von Katie La Folle und DJane Simone Dueller. Durch den Abend führt Moderatorin Martina Klementin.