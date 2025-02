Steirische Faschingsgilden zu Besuch in der Grazer Burg

Der Fasching läuft auf Hochtouren! Kurz vor dem Höhepunkt der närrischen Zeit gaben sich die steirischen Faschingsgilden die Ehre und besuchten Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) in der Grazer Burg. Mit dabei: das Landesprinzenpaar Prinz Mario und Prinzessin Nicole – gekrönt von guter Laune und bester Stimmung.

Festlicher Empfang: Steiermarks Faschingsgilden in der Grazer Burg

Der Empfang war festlich, die Farben bunt, die Kostüme prunkvoll. Neben LH Kunasek hieß auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) die Abordnung willkommen. „Mit ihren umfassenden Aktivitäten zur Faschingszeit wie Faschingsumzügen, Faschingssitzungen, Tanzveranstaltungen und vielem mehr, bereichern die steirischen Faschingsgilden nicht nur das kulturelle Leben in unserem Land, sondern bewahren auch einen wichtigen Teil des Brauchtums in der Steiermark. Ich freue mich daher, dass wir die Abordnung der steirischen Faschingsgilden heute in der Grazer Burg begrüßen durften und bedanke mich herzlich für den Besuch“, so Kunasek.

©Land Steiermark/Resch Landeshauptmann Mario Kunasek (l.) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (r.) mit Faschingsprinz Mario (4.v.l.) und Faschingsprinzessin Nicole (2.v.l.) sowie dem Landesvorsitzendem Mario Krenn (3.v.l.).

Seit 1967 aktiv: Steiermarks Faschingsgilden bewahren Tradition

Der Bund Österreichischer Faschingsgilden (BÖF) zählt über 150 Mitglieder und ist seit 1967 in der Steiermark aktiv. Seine Mission: Freundschaften mit anderen Gilden pflegen, das traditionelle Faschingsbrauchtum erforschen und mit ausgelassenen Veranstaltungen den Tourismus in den Mitgliedsgemeinden ankurbeln.