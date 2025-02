Revolution an der TU Graz? Forscher machen Papier aus alten Textilien

Jährlich fallen in Österreich rund 220.000 Tonnen Textilabfälle an, von denen fast 80 Prozent verbrannt werden. Dabei gehen wertvolle Rohstoffe unwiederbringlich verloren. Ein Team um Thomas Harter vom Institut für Biobasierte Produkte und Papiertechnik will das ändern: Altkleider sollen zu Papier werden! „Strenggenommen ist die Umwandlung von Textilfasern zu Papier zwar ein Downgrade“, sagt Harter. „Sie hat unter Umweltgesichtspunkten aber einen großen Vorteil: Der Papierfaserkreislauf ist hochgradig geschlossen, im Bereich der Verpackungen liegen die Recyclingraten bei 83 Prozent. Bringen wir die wertvollen Textilfasern in diesen Kreislauf ein, bleiben sie über lange Zeit nutzbar.“

So wird aus Altkleidern Papier

Der Prozess beginnt mit dem Zerkleinern der Stoffe, die anschließend in Wasser eingeweicht und fein gemahlen werden. Masterstudent Alexander Wagner hat dabei das optimale Mahlverfahren erforscht, um die Baumwollfasern effizient aus der verwobenen Struktur zu lösen. „Am Ende unserer Versuche haben wir eine Suspension erhalten, die einer normalen Papiersuspension sehr ähnlich ist und die wir mit etablierten Verfahren zu Papier verarbeiten können“, erklärt Harter. Das Endprodukt sieht Recyclingpapier sehr ähnlich, mit einem leichten Braunton und bunten Sprenkeln aus den ursprünglichen Textilien. Die kleinen Farbtupfer stören jedoch nicht – sie spielen für Kartonagen und Verpackungen keine Rolle. Viel wichtiger ist die Stabilität: Schon ein 30-prozentiger Textilanteil macht das Papier deutlich reißfester als herkömmliches Recyclingpapier.

Nachhaltige Verpackungen aus alter Kleidung?

Die wiedergewonnenen Textilfasern sind mit 1,7 Millimetern deutlich länger als herkömmliche recycelte Papierfasern – ein entscheidender Vorteil für die Zugfestigkeit. „Schon bei einem textilbasierten Anteil von 30 Prozent ist das Papier wesentlich zugfester, wobei die Verarbeitbarkeit gleich bleibt“, erklärt Alexander Weissensteiner, der das Verfahren weiter optimiert. Das nächste Ziel der Forscher: Den Energieverbrauch des Mahlvorgangs reduzieren. Neben chemischen Vorbehandlungen mit Säuren und Laugen testen sie auch enzymatische Prozesse, um die Fasern noch effizienter zu lösen. „Zudem möchten wir den nächsten Skalierungsschritt gehen und den Prozess auf Industriegeräten umsetzen“, so Harter.