Über 65 km/h: Wiener Polizei zieht getunten E-Scooter aus dem Verkehr

So auch am vergangenen Mittwoch, 26. Februar 2025 in Wien Floridsdorf. Gegen 15.30 Uhr war in der Ruthnergasse ein 22-jähriger Österreicher mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit auf seinem E-Scooter unterwegs.

66 statt maximal 25km/h

Dem Mann wurde von der Polizei angehalten. Bei einer Rollentestung stellt sich heraus, dass sein E-Scooter definitiv nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften entsprach. E-Scooter dürfen nämlich maximal 25 km/h erreichen – doch bei diesem war es anders. Mit 66 km/h fuhr der junge Mann mit dem Scooter durch die Straßen. Der 22-Jährige wurde angezeigt. Weiterfahren dürfte der Mann ebenfalls nicht mehr.