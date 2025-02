Graz kämpft mit steigenden Leerständen – Handel steht unter Druck

Die neueste Studie des Handelsverbands und Standort + Markt enthüllt eine besorgniserregende Entwicklung in Graz und anderen Kleinstädten. Während die Gesamtverkaufsfläche in den großen Städten Österreichs leicht zunimmt, kämpfen vor allem die kleineren Städte mit einem dramatischen Anstieg des Leerstands. In Graz liegt die Leerstandsquote in den Innenstadtbereichen bei 5,5 %, was im Vergleich zu anderen Städten immer noch im mittleren Bereich liegt. Doch die Entwicklung zeigt klare Anzeichen von strukturellen Verschiebungen, die besonders den Handel betreffen.

20 % Verkaufsflächenverlust durch Online-Handel und steigende Mieten

In Graz sind es vor allem Modegeschäfte, die unter dem Druck des Online-Handels und steigender Mieten leiden. Laut der Studie hat der Modehandel in den letzten zehn Jahren rund 20 % seiner Verkaufsfläche verloren. Der Trend zur Online-Bestellung, kombiniert mit der Wirtschaftskrise, sorgt dafür, dass auch stationäre Geschäfte in Graz zunehmend weniger gut besucht werden.

Multifunktionale Stadtentwicklung als Lösungsansatz

Während die Leerstände steigen, sieht die Studie auch eine Chance in der multifunktionalen Nutzung von Stadtflächen. Stadtentwickler und Experten fordern eine Umstrukturierung der Innenstädte, in denen nicht nur der Handel, sondern auch Gastronomie, Dienstleistungen und Freizeitangebote integriert werden. Graz wird daher, ähnlich wie andere Städte, in den kommenden Jahren neue Konzepte für die Innenstadtentwicklung benötigen.

Tourismus als starker Faktor für Graz

Positiv für Graz ist jedoch die starke Tourismusbranche, die im Gegensatz zu vielen anderen Städten als Schutzfaktor gegen Leerstand fungiert. Die Erholung des Tourismus nach der Pandemie hat der Stadt, besonders in den Hotspots wie der Altstadt, geholfen, die Leerstandsquote ein Stück weit zu stabilisieren.

Forderungen an die Stadtpolitik

Die Experten fordern von der Stadt Graz nicht nur eine stärkere Förderung des lokalen Einzelhandels, sondern auch eine deutliche Verbesserung der Infrastruktur, um den Tourismus und den Einkauf in der Innenstadt zu stärken. Eine der Hauptforderungen lautet, den Parkdruck zu verringern und mehr Angebote für Fußgänger und Familien zu schaffen.