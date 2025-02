Jeder sechste Kärntner ist armutsgefährdet

Man glaubt es kaum, aber viele Kärntner sind armutsgefährdet. Die Teuerungen haben Spuren hinterlassen, 2025 wurde auch die Strompreisbremse dazu abgeschafft und somit steigen die Energiekosten. Doch ab wann gilt man eigentlich als amrutsgefährdet?

Dann gilst du als armutsgefährdet

Auf Anfrage von 5 Minuten beantwortet eine Mitarbeiterin der Abteilung 4 – Soziales (Land Kärnten) die Definition der Armutsgrenze: „Hierfür gibt es unterschiedliche Definitionen. In Österreich gilt die Ausgleichszulage als „Mindesteinkommen“. Liegt das Einkommen unterhalb des Ausgleichszulagenrichtsatzes, wird die Ausgleichszulage zur Aufstockung des Einkommens gewährt (geläufig bekannt als „Mindestpension“). Der Ausgleichszulagenrichtsatz liegt 2025 bei 1.273,99 Euro pro Monat. Dieser gilt für ganz Österreich und wird jährlich valorisiert“, sagt sie. Weiters heißt es: „Darüber hinaus gibt es die Armutsgefährdungsschwelle gemäß EU-SILC. Die aktuelle Armutsgefährdungsschwelle (60% des Median-Einkommens) beträgt 1.572 EUR monatlich für einen Ein-Personen-Haushalt (12-mal im Jahr). Diese Daten stammen aus EU-SILC 2023, veröffentlicht im April 2024. Ein weiterer Referenzwert wären die Referenzbudgets der bevorrechteten Schuldnerberatungen in Österreich. Referenzbudgets sind Ausgabenraster für verschiedene Haushaltstypen. Sie zeigen auf, wie viel Geld monatlich nötig ist, um ein bescheidenes, aber angemessenes Leben zu führen. Das aktuelle Referenzbudget für einen Ein-Personen-Haushalt liegt bei 1730 Euro.“

Rund 336.000 Österreicher haben ein extrem geringes Einkommen

3,7% der österreichischen Bevölkerung (das sind rund 336.000 Menschen) sind „erheblich materiell depriviert“. Davon spricht man, wenn Haushalte ein dermaßen geringes Einkommen haben, dass wesentliche Güter/Lebensbereiche nicht leistbar sind. Das können beispielsweise eine Waschmaschine oder ein Handy sein, genauso wie die Wohnung angemessen warm zu halten oder einmal im Jahr auf Urlaub zu fahren. Auch können unerwartete Ausgaben nicht abgedeckt werden.

Wie viel Gehalt bekommst du im Monat netto? Weniger als 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

In Kärnten gab es 2024 die erste Armutsstudie

Kärnten hat daher 2024 die erste Kärntner Armutsstudie in Auftrag gegeben, um einen vertieften Einblick in die Lebenssitutation von armutsbetroffenen Menschen zu erhalten. Jeder sechste Mensch in Kärnten ist von Armut bzw. sozialer Ausgrenzung bedroht, lautet eines der Ergebnisse der Kärntner Armutsstudie. Zum Zeitpunkt der Erhebungen war statistisch nicht nachweisbar, dass die Anzahl der Armutsgefährdeten in Österreich gewachsen wäre. Die Sozialexpert:innen hatten aber den Eindruck, dass sich der Klient:innen-Andrang quer durch alle Gruppen in der Zeit der explodierenden Preise verstärkt habe, wenn auch nicht bei allen im selben Ausmaß. Sehr häufig sehen sich armutsbetroffene und -gefährdete Klient:innen mit hohen Kosten für Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs konfrontiert, weiters bereiten oft die laufenden Ausgaben für das Wohnen Schwierigkeiten. Es folgen die Problemfelder psychische Gesundheit und Arbeitslosigkeit. Daten darüber, wie sich die Armutsentwicklung 2024 statistisch (auf EU und nationaler Ebene) darstellt, sind noch nicht verfügbar. Die Veröffentlichung der Daten zu „Armut und sozialer Eingliederung 2024“ hat die Statistik Austria für den 29.04.2025 avisiert.

Hier kannst du dir in Kärnten Hilfe suchen

Das Informationsangebot ist mittlerweile sehr großflächig ausgerollt und bestehen sowohl digitale als auch persönliche Kontaktmöglichkeiten. Für viele Kärntner Bürger sind die Gemeindeämter die ersten Anlaufstellen in vielen Belangen, sie erhalten dort auch Informationen über das vielfältige Unterstützungsangebot in Kärnten und besteht für viele Förderbereiche auch die Möglichkeit der direkten Antragstellung vor Ort (z.B.: Sozialhilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen). Weiters sind bei den Bezirksverwaltungsbehörden die Gesundheits- Pflege- und Sozialservices (kurz GPS) eingerichtet, die mit ihrem Beratungsangebot quasi als „Sozialnavi“ fungieren. Auch die Pflegenahversorgung bzw. Pflegenahversorger:innen des Landes bieten vor Ort in den Kärntner Gemeinden Beratung und Unterstützung zu allen Fragen rund um das Thema Pflege, aber auch darüber hinaus. Im Internet bietet die Plattform „wohin – welche Organisation hilft in meiner Nähe?“ Wohin ist eine digitale Anlaufstelle für Ratsuchende. Sie lotsen die Hilfesuchenden innerhalb ihrer Region zum passenden Angebot. Rund um die Uhr, kostenfrei und anonym steht die Suchfunktion für Anfragen zur Verfügung. Auf der Website des Landes Kärnten stehen ebenso umfangreiche Informationen und Antragsmöglichkeiten zur Verfügung.