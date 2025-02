Unternehmen setzt Millionen-Investition in Aflenz um

Heldeco hat die letzten Monate genutzt, um den Standort in Aflenz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, massiv auszubauen. Ein großer Teil der Investitionen fließt in eine neue Fertigungsanlage, die 2026 in Betrieb gehen soll. Diese neue Anlage wird es ermöglichen, mehrere Tonnen schwere Komponenten in größerem Umfang zu fertigen. Das Portalbearbeitungszentrum wird künftig die Produktionskapazitäten erheblich steigern. Zudem wurde der Ausbau der Sozial- und Büroräumlichkeiten bereits abgeschlossen. Die bestehenden Hallen wurden zusammengelegt, das Verwaltungsgebäude um ein Stockwerk erweitert und 800 Quadratmeter moderne Büro- und Sozialflächen geschaffen. „Diese Investition ist in erster Linie eine Investition in unsere Mitarbeitenden. Moderne Sozial- und Büroräumlichkeiten sind kein Luxus, sondern ein klares Bekenntnis zu einem Arbeitsumfeld, das Motivation, Zusammenarbeit und Wohlbefinden fördert“, sagt Geschäftsführer Helmut Dettenweitz.

Investition in Fachkräfte und Ausbildung

Dettenweitz sieht den Ausbau auch als klaren Appell an neue Fachkräfte und Lehrlinge: „Durch diesen Ausbau wollen wir als Arbeitgeber ein klares Signal setzen: Wir bieten nicht nur spannende Aufgaben und moderne Technologien, sondern auch ein Arbeitsumfeld, in dem sich unsere Mitarbeitenden wohlfühlen und entfalten können.“ Der Standort Aflenz hat inzwischen fast 75 Mitarbeitende, von denen viele bereits über ein Jahrzehnt im Unternehmen tätig sind, und zwei Drittel der Beschäftigten wurden im eigenen Betrieb ausgebildet.

Energieversorgung und Effizienz im Fokus

Neben den Investitionen in Büro- und Produktionsräume hat Heldeco auch in die Energieversorgung investiert: 3.000 Quadratmeter Dachfläche wurden mit Photovoltaik-Paneelen ausgestattet, die auf eine Spitzenleistung von bis zu 650 Kilowattpeak ausgelegt sind. „Angesichts der stark gestiegenen Energiekosten sind wir quasi zu einer Reaktion verpflichtet gewesen“, erklärt Dettenweitz. Doch die Investitionen in den Standort seien nicht nur aus strategischen Gründen erfolgt, sondern auch aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. „Wer nicht optimiert, verliert – und das ist in einem globalen Wettbewerb schlicht keine Option. Jeder ungenutzte Prozentpunkt an Effizienz kostet uns Wettbewerbsfähigkeit“, so Dettenweitz. Der internationale Wettbewerb sei brutal, und wer sich nicht anpasst, verliere seinen Platz.

Kritik an der heimischen Wirtschaftspolitik

Doch der Geschäftsführer übt auch scharfe Kritik an der heimischen Wirtschaftspolitik. Er sieht die steigende Bürokratie und die hohe Lohnkostenlast als zentrale Probleme. „In den letzten drei Jahren sind die Lohnkosten um 25 Prozent gestiegen – der einzige Profiteur dieses dramatischen Anstiegs ist der Staat“, sagt Dettenweitz und mahnt an, dass auch den Mitarbeitenden dadurch nicht mehr im Geldbeutel bleibe. Zudem sieht er Österreich in Sachen Produktionskosten im Hintertreffen. „Wir sind inzwischen über 50 Prozent teurer als Italien“, warnt Dettenweitz. Die Folge: Der Exodus österreichischer Betriebe hat längst begonnen, und der Standort Österreich verliere zunehmend an Attraktivität.

Handlungsbedarf: „Es ist fünf nach zwölf“

Um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu sichern, fordert Dettenweitz von der Politik eine schnelle Trendumkehr. „Überstunden nicht besteuern, Verwaltungsprozesse straffen und den Bürokratieaufwand senken, Investitionsfreibeträge erhöhen, Steuern auf reinvestierte Gewinne senken und Abschreibungsmöglichkeiten für Innovationen ausweiten“, lautet seine Forderung. Zudem plädiert er für Steuerfreiheit für Zuverdienste bis zur Geringfügigkeitsgrenze bei Pensionen. Nur durch solche Maßnahmen könne der Standort Aflenz und der österreichische Wirtschaftsstandort insgesamt wettbewerbsfähig bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2025 um 18:36 Uhr aktualisiert