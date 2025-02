Vertrag verlängert: Austria Wien geht mit Youngster in die Offensive

Im Jahre 2016 wechselte der damals 9-jährige Aleksa von Langenzersdorf nach Wien-Favoriten. Bei der Austria durchlief er sämtliche Nachwuchs- und Akademieteams. Schon früh machte sich die Schnelligkeit als größte Waffe des Angreifers bemerkbar.

Torjagd bei den Young Violets

Durch seine Leistungen in der Austria-Akademie schaffte Aleksa den Sprung in das österreichische Nachwuchsnationalteam und debütierte – gemeinsam mit Philipp Maybach, im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen – bei den Young Violets gegen Marchfeld Donauauen. Im ersten Halbjahr bei den jungen Violetten kam der zu zwölf Einätzen, zehn davon als Einwechselspieler. In der Hinrunde der laufenden Saison 2024/25 fasste der Nachwuchsteamspieler dann bei den Young Violets Fuß und stand in 14 Spielen neun Mal in der Startelf. Mit 5 Toren ist Aleksa aktuell außerdem zweitbester Torschütze der Violets.

„Traum geht in Erfüllung“

„Mit der Vertragsverlängerung geht tatsächlich ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung. Ich bin stolz darauf, jetzt den nächsten Schritt bei meinem Verein zu gehen. Seit kleinauf verfolge ich die Spiele von Austria Wien und bin jetzt selbst ein Teil davon, das fühlt sich einfach unglaublich an“, freut sich Konstantin Aleksa. „Konsti bringt mit seiner Schnelligkeit und seinem Tiefgang gefragte Fähigkeiten für den modernen Fußball mit. Wir kennen und sehen sein Potenzial, wollen ihn aber behutsam und mit viel Geduld an den Profibereich heranführen. Das bedeutet unter anderem, dass wir Rücksicht auf die schulische Ausbildung und körperliche Entwicklung unseres Spielers nehmen“, so Sportdirektor Manuel Ortlechner.