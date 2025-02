Steirisches Familienunternehmen wird für 130 Jahre mit Landeswappen geehrt

Am Mittwoch, dem 26. Februar 2025, fand in Bad Radkersburg eine feierliche Zeremonie statt, bei der Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) das steirische Landeswappen an die Straschek GmbH verlieh. Geschäftsführer Paul Straschek und seine Familie, darunter auch Lisa, Claudia, Laura und Florentin Straschek, nahmen die Auszeichnung entgegen. Die Veranstaltung wurde von Bürgermeister Karl Lautner sowie weiteren Freunden und Wegbegleitern des Unternehmens begleitet.

Kunasek lobt das Unternehmen für Innovation und Qualität

In seiner Rede würdigte Landeshauptmann Kunasek die 130-jährige Unternehmensgeschichte und betonte: „In Bad Radkersburg kümmert sich seit mehr als 130 Jahren das Installationsunternehmen Straschek um Bad, Sanitär und Heizung. Das Unternehmen hat in seinem langjährigen Bestehen immer wieder sein Dienstleistungsangebot an die Anforderungen der Zeit angepasst und den Betrieb dahingehend entsprechend weiterentwickelt.“ Kunasek hob die Kompetenz, Genauigkeit und den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens hervor, das nicht nur durch seine exzellent ausgebildeten Mitarbeiter, sondern auch durch sein ständiges Interesse an neuen Technologien besticht. Besonders bemerkenswert seien die Großprojekte des Unternehmens, darunter die Sanierung des Landespflegeheims Bad Radkersburg und die Wohnbauprojekte in der Smart City Graz.

Tradition und Innovation seit 1892

Die Straschek GmbH wurde 1892 von den Brüdern Jakob und Franz Straschek gegründet und hat sich im Laufe der Jahrzehnte einen Namen im Bereich Sanitär, Heizung und Wasseraufbereitung gemacht. Heute, in der vierten Generation, ist das Unternehmen nicht nur in der Region, sondern auch landesweit als Pionier und Umsetzer von nachhaltigen Projekten bekannt. Mit Fokus auf alternative Energieformen und neue Technologien spielt das Unternehmen eine entscheidende Rolle in der Steiermark und hat sich als zuverlässiger Partner für moderne und nachhaltige Lösungen etabliert.