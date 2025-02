Brandstiftung in Ebenthal: 60-Jähriger festgenommen

Am 26. Februar 2025 gegen 05.21 Uhr kam es in der Einfahrt eines Einfamilienwohnhauses in der Gemeinde Ebenthal, zum Abbrand eines PKW. In weiterer Folge griff der Brand auf die nahestehende Garage und das Wohnhaus über. Im Haus befanden sich zu dieser Zeit die Hausbesitzer, der 35-jährige Mann und die 33-jährige Frau, mit ihren zwei minderjährigen Kindern. Aufgrund von Brandgeräuschen aufmerksam gewordene Nachbarn konnten die im Brandobjekt schlafenden Personen verständigten und diese noch selbstständig aus dem Haus flüchten.

35 Florianis im Einsatz

Die im Einsatz stehenden Feuerwehren Ebenthal und Zell/Gurnitz, welche mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 35 Mitgliedern vor Ort waren, konnten ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern und den Brand bis 07:16 Uhr vollständig löschen. Personen wurden durch den Brand weder am Körper verletzt noch an der Gesundheit geschädigt. Der eingetretene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird sich jedoch laut ersten Schätzungen im sechsstelligen Eurobereich bewegen.

Möglicher Brandstifter ausgeforscht

Die anschließende Brandursachenermittlung der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen ergab, dass der gegenständliche Brand vorsätzliche gelegt worden sein musste. Im Zuge ausgezeichneter Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Ebenthal, den Diensthundeinspektionen Klagenfurt und Paternion sowie der Tatortgruppe des LKA Kärnten, konnte ein 60-jähriger Mann aus der Gemeinde Ebenthal als dringend tatverdächtig ausgeforscht und durch die Brandgruppe des LKA Kärnten festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde nach Rücksprache mit der StA Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Er ist weder zu Tat geständig, noch macht er Angaben zum Motiv.