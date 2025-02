Schwerer Skiunfall: Grazer 40 Meter ins Gelände geschleudert

Heute, 27. Februar, kam es in Kärnten zu einer Kollision zwischen zwei Schifahrern, ein Grazer wurde verletzt.

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 18:54 / ©Montage: Canva

Am 27. Februar 2025 um 11.18 Uhr kam es im Schigebiet Heiligenblut am Großglockner auf der Schareckabfahrt, Gemeinde Heiligenblut, Bezirk Spittal/Drau, zu einer Schikollision zwischen einem 22-jährigen Mann aus Graz und 11-jährigen Schüler aus Deutschland. Der Schüler wurde vermutlich talabwärts mit seinen Alpinschiern immer schneller, bis er schlussendlich die Kontrolle über dies verlor und mit dem 22-jährigen Schifahrer, welcher mit seinen Alpinschiern in Carvingschwüngen talwärts fuhr, kollidierte.

Mann wurde 40 Meter weit geschleudert

Dieser stürzte infolge am Pistenrand und wurde ca. 40 Meter, in das mit Stein und Gras durchsetzte Gelände geschleudert. Er wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber C7 in BKH Lienz geflogen. Der Schüler stürzte ebenfalls, kam aber kurz nach der Kollision auf der Piste zum Stillstand. Er wurde leicht verletzt und begab sich mit seinen Eltern selbstständig ins BKH Lienz.