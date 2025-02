„Endlich kann die Arbeit beginnen“ – SPÖ begrüßt Regierungsprogramm

Max Lercher, Vorsitzender der SPÖ Steiermark, hat sich positiv zum neuen Regierungsprogramm geäußert. „Besonders wichtig ist mir, dass der Stillstand in diesem Land endlich beendet ist und wir jetzt schnell ins Handeln kommen, um die drängendsten Probleme rasch anzugehen“, erklärte Lercher in einer ersten Reaktion. Er betonte, dass jetzt Lösungen für die Republik und nicht parteipolitische Taktik im Vordergrund stehen sollten.

Gute Ansätze im Regierungsprogramm

Lercher sieht gute Ansätze im Regierungsprogramm, die die Lebensrealität der Menschen spürbar verbessern könnten. Besonders hebt er Maßnahmen wie den Mietpreisdeckel und die Senkung der Energiepreise hervor, die die Bürger direkt entlasten sollen. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zurecht, dass die öffentliche Hand sie schützt, wenn der Markt nicht mehr funktioniert“, so Lercher weiter. Ein weiterer Bereich, der laut Lercher positive Entwicklungen verspricht, ist der Gesundheitssektor. Die Aufstockung der Medizinstudienplätze wird als eine wichtige Maßnahme zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung angesehen.

Forderungen in den Bereichen Asyl und Sicherheit

Besonders in den Bereichen Asyl, Migration und Sicherheit fordert Lercher klare Positionen. „Wir müssen unser öffentliches Sicherheitssystem neu ordnen, damit es wieder für die Bürgerinnen und Bürger funktioniert“, erklärt der SPÖ-Chef. Er betont, dass in diesem Bereich trotz der budgetären Herausforderungen nicht gespart werden dürfe. Lercher begrüßt außerdem die Absichtserklärung zur Unterstützung der Gemeinden und Städte. Er sieht es als entscheidend an, dass in den kommenden Wochen konkrete Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen erarbeitet werden. „Unser Zusammenleben wird vor Ort organisiert, und deshalb müssen wir unseren Städten und Gemeinden wirksam zur Seite stehen“, so Lercher.

Kritische Unterstützung und konstruktive Mitarbeit

Abschließend bekräftigte der SPÖ-Vorsitzende, dass seine Partei ihrem Grundsatz treu bleibt: „Alles, was die Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger verbessert, werden wir unterstützen. Wo aus unserer Sicht Verbesserungsbedarf besteht, werden wir uns im Interesse der Steirerinnen und Steirer kritisch-konstruktiv einbringen.“