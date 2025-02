Dreiste Drogendealer in Linz gestoppt: „Schlafen unter der Brücke“

Polizisten aus Linz und das Landeskriminalamt konnten binnen dreißig Minuten zunächst mehrere Drogendeals von zwei Schwarzafrikanern beobachten. Als sich zu den beiden Männern ein weiterer Afrikaner gesellte, wollten sie gemeinsam mit einem öffentlichen Bus von dort wegfahren. Die Polizei konnte dies allerdings verhindern und kontrollierte die drei Männer.

Drei Drogendealer vor Ort festgenommen

Die Beamten fanden neben Bargeld auch weitere Drogen bei den Männern. „Das Geld stammt wohl offenbar aus Suchtgiftgeschäften“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich. Die drei Afrikaner wurden festgenommen. Der zum Schluss dazugekommene, welcher sich selbst bei seiner Einvernahme als „Bank“ und „Collector“ bezeichnete, führte Bargeld in vierstelliger Euro-Höhe aus Drogengeschäften mit. Alle drei gaben an, über keine Unterkunft zu verfügen und auf der Straße unter einer Brücke zu schlafen.

Mann wollte Schlüssel verschlucken – Motiv war klar

Den Beamten war jedoch klar, dass sie in einem Mehrparteienhaus in Linz wohnten. Unmittelbar vor der Wohnung konnten die Polizisten einen weiteren Nigerianer antreffen – auch dieser wurde kontrolliert. „Dabei versuchte er, einen mitgeführten Schlüssel zu verschlucken, was jedoch verhindert werden konnte“, schildert die Polizei weiter. Der Beweggrund für sein Handeln konnte schnell geklärt werden – in seinem Zimmer konnten 200 Gramm Kokain, 10 Gramm Heroin und 200 Gramm Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt werden.

Fünf Drogendealer verhaftet

Dieser sowie ein weiterer während der Hausdurchsuchung angetroffener Nigerianer wurden ebenfalls wegen Suchtgifthandels festgenommen. Die fünf Verhafteten zeigten sich überwiegend geständig und wurden in die Justizanstalt Linz überstellt.