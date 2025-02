Neues Rockarchiv und Katalog zur steirischen Musikgeschichte

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 19:36 / ©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Seit fast 20 Jahren sammelt und bewahrt das Rockarchiv Steiermark die Geschichte der steirischen Rock- und Popmusik. Ab sofort ist das Archiv mit einem modernen Design zugänglich und bietet eine erweiterte Sammlung an. Die Sammlung umfasst nun zahlreiche Interviews, Fotografien, Flyer und unveröffentlichte Musikaufnahmen, die die Entwicklung der steirischen Musikszene bis in die 1950er-Jahre dokumentieren.

©Herbert Spanring/Rockarchiv Steiermark/UMJ Johnny Silver auch bekannt als Johannes Silberschneider am Mikrophon: Johnny Silver & His Clappers, 1978.

Neue Ausstellung und Katalog zu „POP 1900-2000“

Am 28. Februar 2025 wird das neue Rockarchiv im Museum für Geschichte gefeiert, begleitet von der Veröffentlichung des Katalogs „POP 1900-2000“. Dieser Katalog bietet tiefere Einblicke in die steirische Musikgeschichte und umfasst die Entwicklung der populären Musik im 20. Jahrhundert. Die Ausstellung und der Katalog zeigen unter anderem die Entstehung der ersten steirischen Popstars, den Einfluss von Jazz und Volksmusik in der Nachkriegszeit sowie die Entwicklung der Rock- und Beatmusik bis hin zum Austropop.

Digitale und gedruckte Sammlungen

Das Rockarchiv Steiermark stellt seine Sammlungen sowohl online als auch im Katalog zur Verfügung. Der Katalog bietet eine umfassende Dokumentation der steirischen Popgeschichte, ergänzt durch Bildmaterial und Interviews von regionalen Musikgrößen.