Kokain und „Gras“ vertickt: Jetzt klickten bei Dealern die Handschellen

Die Männer haben sowohl in Wien als auch in Niederösterreich Drogen verkauft.

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 19:40 / ©Montage: Canva

Die Polizei nahmen in Wien Favoriten zwei Männer fest, die sowohl in Wien als auch in Niederösterreich mit Drogen gehandelt haben. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 27-jährigen Russen und einen 30-jährigen Österreicher.

Drogen und Geld gefunden

„Bei den Personen- und Wohnungsdurchsuchungen wurden insgesamt rund 320 Gramm Kokain und rund 75 Gramm Cannabiskraut sowie Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags sichergestellt“, gibt die Polizei bekannt. Die beiden Männer wurden bereits in eine Justizanstalt gebracht.

