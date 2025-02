FPÖ-Kunasek kritisiert Regierung: „Kein Impuls für Wirtschaft und Länder“

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 19:54 / ©BKA Dragan Tatic

Mario Kunasek, FPÖ-Landeshauptmann der Steiermark, hat das vorgestellte Regierungsprogramm der neuen Bundesregierung scharf kritisiert. „Das vorgelegte Programm lässt Impulse für die Wirtschaft und die Stärkung der Länder vermissen“, sagte Kunasek und hob hervor, dass insbesondere die Steiermark weiterhin finanziell benachteiligt bleibe. Kunasek fordert eine dringende Reform des Bundesfinanzausgleichs, um der Steiermark mehr Mittel zuzuweisen und die Aufgaben der Länder zu reduzieren. „Land und Gemeinden haben die Belastungsgrenze bereits überschritten. Es bleibt zu hoffen, dass die angekündigte Reformgruppe nicht im Sesselkreis stecken bleibt“, so Kunasek.

Kritik übt er auch am Festhalten der Regierung am EU-Green Deal, der seiner Ansicht nach die Teuerung weiter anheizen wird: „Es ist zu erwarten, dass weitere Unternehmen abwandern und der Verlust von Arbeitsplätzen droht“, warnt der FPÖ-Politiker. Im Bereich Asyl wirft er der Regierung vor, eine falsche Strategie zu verfolgen. Statt den steirischen Weg fortzusetzen, sollen Asylwerber ab dem ersten Tag integriert werden, ohne den Ausgang ihres Verfahrens abzuwarten. „Hier wird einmal mehr Steuergeld beim Fenster hinausgeworfen“, so Kunasek.

Der Landeshauptmann bedauert zudem das Fehlen der Volkskultur im Regierungsprogramm und hebt hervor, dass dieser Bereich in der Steiermark eine zentrale Rolle spielt. „Die Volkskultur ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Landes“, erklärt er. Abschließend kritisierte Kunasek die große und teure Struktur der neuen Bundesregierung, die mit 13 Ministern und sieben Staatssekretären einen Rekord erreicht. „Die Steiermark hat aber nun ausreichend Ansprechpartner, um die Umsetzung der sieben steirischen Leitprojekte einzufordern“, so Kunasek.