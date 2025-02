Rauch qualmte aus Ferienwohnung: Hausbesitzer reagierte schnell

Veröffentlicht am 27. Februar 2025, 20:41 / ©5 Minuten

Er verständigte unmittelbar gegen 15.30 Uhr die Feherwehr. Weiters konnte er den Brandherd lokalisieren und mit einem Feuerlöscher löschen. Die freiwillige Feuerwehr Ellmau rückte in der Zwischenzeit mit insgesamt 25 Mann an. „Sie führte die Nachlöscharbeiten, die Nachkontrolle des Brandherdes und die Überdruckbelüftung des Gebäudes durch“, gibt die Polizei Tirol am Donnerstagabend bekannt.

Niemand wurde verletzt

Des Weiteren war auch die Rettung mit einem Rettungswagen im Einsatz. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. In der Küche und in der restlichen Ferienwohnung entstand jedoch erheblicher Sachschaden. „Nach den derzeitigen Brandermittlungen dürfte der Brand im Bereich der Küchenzeile bei den dortigen Elektrogeräten ausgebrochen sein“, heißt es von Seiten der Beamten abschließend. Weitere Ermittlungen sind im Gange.