Parlament on Tour startet in Villach

Am Rathausplatz in Villach startet die Parlament on Tour.

Welche Grundrechte gibt es? Welche Möglichkeiten zur direkten Demokratie haben die Bürgerinnen und Bürger? Wann treten Nationalrat und Bundesrat gemeinsam zur Bundesversammlung zusammen? Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt die Wanderausstellung „Parlament on Tour“, die am 18. März in Villach am Rathausplatz eröffnet und bis 31. März geöffnet sein wird.

„Parlament on Tour“

Parlament on Tour ist ein wanderndes Informationszentrum, wo sich Bürgerinnen und Bürger über die Grundwerte unserer Demokratie, über Parlamentarismus, die Geschichte unserer Demokratie und über das Hohe Haus selbst informieren können. Es bietet eine Vielzahl an Inhalten – von der Entwicklung der Demokratie in Österreich und den Grundrechten bis hin zur Gewaltentrennung, den Aufgaben von Abgeordneten und Bundesratsmitgliedern sowie den Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. Die mobile Ausstellung besteht aus vier barrierefrei zugänglichen Containern, die in U-Form aufgestellt sind. Sie macht auf Hauptplätzen und anderen zentralen Orten Halt, um interessierten Besuchern aller Altersgruppen einen Einblick in den Parlamentarismus zu geben. Der Infopoint lädt dazu ein, mehr über die Arbeit des Parlaments zu erfahren.