Wechselhafter Freitag: Hier wird es in Österreich am freundlichsten

Am Freitag zeigt sich die Sonne nicht überall in Österreich. Am freundlichsten wird es allerdings in Tirol und Vorarlberg.

Die Schneefallgrenze liegt am Freitag in Österreich zwischen 600 und 1.000 Metern Seehöhe. Im Süden, aber auch in der Landesmitte sind die meisten Wolken zu erwarten, im Nordosten und Westen wird es am freundlichsten. „Der Wind weht schwach bis mäßig, im Wienerwald vorübergehend auch lebhaft, aus West bis Nord“, teilt die GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 5 bis plus 3 Grad. Im Laufe des Tages bewegen sich die Temperaturen zwischen plus 5 und plus 11 Grad. Am wärmsten wird es in Vorarlberg, Tirol und im Burgenland.