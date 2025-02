Kärnten erwartet wechselhaftes Wetter mit Schnee und Sonne am Freitag

Am Freitag sind in Kärnten Schnee- und Regenschauer zu erwarten, wobei es am Nachmittag auch sonnige Momente gibt. Die Temperaturen steigen auf bis zu 8 Grad.

Am Freitag, dem 28. Februar 2025, bringt das Wetter in Kärnten wechselhafte Bedingungen. In der Früh ziehen Schnee- oder Regenschauer durch, wobei es vereinzelt auch bis in tiefere Lagen zu Schneeregen oder nassem Schneefall kommen kann. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 600 und 900 Metern, wobei vor allem im Gailtal und im westlichen Rosental am Vormittag mit mäßigem Niederschlag zu rechnen ist.

So wird der Nachmittag in Kärnten

Am Nachmittag setzt sich großteils niederschlagsfreies Wetter durch. Während im Mölltal bereits am Vormittag einige Sonnenstrahlen durch die Wolken brechen, sind auch in den anderen Teilen des Landes am Nachmittag vereinzelt Auflockerungen möglich. Die Temperaturen liegen am Freitagmorgen um 0 Grad und steigen nachmittags auf Werte zwischen 5 und 8 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.