Regen, Schnee und Sonne: Steiermark erwartet wechselhaften Freitag

Am Freitag werden in der Steiermark Schnee und Regen bei Temperaturen bis zu 10 Grad erwartet.

Am Freitag werden in der Steiermark Schnee und Regen bei Temperaturen bis zu 10 Grad erwartet.

Am Freitag, dem 28. Februar 2025, bleibt das Wetter in der Steiermark wechselhaft. Während die Obersteiermark am Vormittag von Nebelfeldern befreit wird und teils die Sonne scheint, bleibt es in den anderen Landesteilen überwiegend stark bis dicht bewölkt. Im Laufe des Nachmittags entwickeln sich dann aus dem Bergland heraus einige Quellwolken, die mit Regen- und Schneeregenschauern einhergehen. Der Schnee fällt dabei bis auf 600 bis 800 Meter herab. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 5 bis 10 Grad, wobei im Süden und Südosten die trockensten Bedingungen herrschen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.