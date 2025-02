Kurz abwesend: Einbrecher finden Zweitschlüssel und stehlen Bargeld

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 06:22 / ©New Africa-stock.adobe.com

Bisher unbekannte Täter drangen am 27. Februar 2025 zwischen 10.04 und 10.29 Uhr, während einer kurzen Abwesenheit der 53-jährigen Besitzerin, in ein Einfamilienhaus in der Stadtgemeinde Ferlach ein, indem sie einen im Freien verwahrten Zweitschlüssel fanden und die Eingangstür aufsperrten.

Bargeld gestohlen

Sie stahlen im Haus versteckt verwahrtes Bargeld von mehr als eintausend Euro. Bei der Rückkehr bemerkte die 53-jährige Besitzerin vorerst nur die weit offenstehende Eingangstür. Der Gelddiebstahl wurde erst in den Nachmittagsstunden entdeckt.