LKW verliert Lauffläche – wenig später brennt er lichterloh

Ein LKW verlor heute eine Lauffläche eines Reifens, dann stand er in Vollbrand.

/ ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 06:55 / ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg

Ein 22-jähriger türkischer Berufskraftfahrer lenkte am 28. Februar um 1.38 Uhr einen mit Keramik- und Kunststoffteilen beladenen Sattelzug auf der Tauernautobahn A10 im Bereich der Gemeinde Krems in Kärnten, Bezirk Spittal/Drau, in Richtung Salzburg, als sich plötzlich eine Lauffläche eines Reifens des Sattelauflegers rechts löste. Aufgrund dessen, dass er die Fahrt noch einen Kilometer weit fortsetzte, entzündete sich durch die entstandene Hitze die Abdeckplane des Auflegers.

LKW brannte zur Gänze aus

Der Lenker konnte den Sattelzug am Pannenstreifen zum Stilstand bringen und das Fahrzeug rechtzeitig und unverletzt verlassen, ehe es in Vollbrand stand und zur Gänze ausbrannte. Im Einsatz standen die Feuerwehren Eisentratten, Gmünd und Rennweg. Die A10 war für die Dauer der Löscharbeiten bis 3.45 Uhr gesperrt. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgt in den Vormittagsstunden.

