Toll: Naturpark Dobratsch unterstützt Waldforschung

Der Naturpark Dobratsch unterstützt schon seit Jahren den Young Academic Award der Alpenkonvention mit einem eigenen Preis und überreichte diesen nun an Antonia Wildt die an der Universität für Bodenkultur eine Arbeit über „Klimafitte Wälder“ verfasste.

Young Academic Award

„Unsere Naturparke sind mehr als nur Schutzgebiete. Sie sind Orte der Begegnung mit der Natur sowie Zentren für Bildung und Forschung. Daher ist die Unterstützung junger Forscherinnen in wichtigen Zukunftsthemen von besonderer Bedeutung. In beiden Kärnten Naturparken sind derzeit Projekt die das Thema Wald aufbereiten in Arbeit“, betont Naturpark-Landesrätin Sara Schaar. Mit der Arbeit von Antonia Wildt zum Thema „Effects of soil amendments on growth and survival rate of tree seedlings under field conditions“ wurde eine Arbeit ausgezeichnet, die wir für unsere Umsetzungen anwenden können“, erklärt Robert Heuberger, Naturpark Geschäftsführer.

Orte der Erholung und Entspannung

„Für die Villacher Bevölkerung und die Menschen in der Region sind die Wälder des Naturparks ein besonderer Ort der Erholung, Entspannung und des Naturerlebnisses. Die Förderung der Forschung für gesunde Wälder mit Blickpunkt auf den Klimawandel daher von großem Interesse für unseren Naturpark,“, so Naturpark Vorsitzende, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Im Naturpark Dobratsch gibt es acht verschiedene und zum Teil seltene Waldbiotope mit so klingenden Namen wie „Illyrischer montaner Tannen-Buchenwald“ oder „Hopfenbuchen-Manneschenwald“. Klimafitte Wälder nehmen eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Klimawandel und gegen Boden-Erosion ein.