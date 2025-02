True Crime: Baby stirbt an Schütteltrauma – Kärntner beteuert Unschuld

Eine neue True-Crime-Serie zeigt verschiedene Fälle, so behauptet ein Kärntner, dass er unschuldig an dem Tod seiner Tochter ist.

Das neue True-Crime-Format „Unschuldig in Haft“ zeigt ab Samstag, 1. März 2025, um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV spektakuläre Fälle von Inhaftierten, die sagen, sie seien unschuldig, in Österreich und ihren Kampf um Gerechtigkeit. Die Serie beleuchtet, wie es zur Anklage kam, wie die Prozesse verliefen und welche Spuren die Haft bei den Personen hinterlassen hat. Ein Fall spielt in Kärnten.

Baby Antonia starb an Schütteltrauma

Ein tragisches Ereignis erschüttert den jungen Kärntner Florian und seine Familie: Seine Tochter Antonia stirbt im Juli 2018 plötzlich im Alter von nur sechs Wochen. Die Todesursache bleibt zunächst unklar, bis ein gerichtliches Gutachten ein Schütteltrauma feststellt. Florian wird verhaftet und wegen Mordes angeklagt, da die Staatsanwaltschaft überzeugt ist, dass er sein Baby zu Tode geschüttelt hat. Er ist jedoch sicher, dass er unschuldig ist und sucht nach Wegen, seine Unschuld zu beweisen.

Wienerin Sabine wird eingesperrt und findet dann die große Liebe

Im Mai 2008 wird die Wiener Tierschutzaktivistin Sabine in den frühen Morgenstunden von der WEGA in ihrer Wohnung überrascht und verhaftet. Ihre Aktivitäten als Tierschützerin werden als kriminelle Handlungen im Rahmen einer Organisation gewertet, die unter Paragraf 287a fallen, auch bekannt als „Mafiaparagraf“. Sabine und neun weitere Tierschützer verbringen dreieinhalb Monate in Einzelhaft, bevor sie entlassen werden. Der Prozess beginnt im März 2010 und dauert 98 Tage. Die Folgen sind gravierend: Hohe Anwaltskosten, Jobverlust und Traumatisierung durch die Haft. Dennoch gibt es für Sabine einen Lichtblick, denn sie findet durch den Prozess ihre große Liebe.

„Wanted“ mit Ausbrecherkönig Max Leitner

Der Südtiroler Ausbrecherkönig Max Leitner selbst erzählt in der neuen True-Crime-Serie „Wanted – Verbrecher auf der Flucht“ auf JOYN & ATV, wie ihm fünf Gefängnisausbrüche, darunter aus Hochsicherheitsgefängnissen, gelungen sind. Ermittler:innen und andere Beteiligte kommen ebenfalls zu Wort. Leitner verbrachte insgesamt 26 Jahre wegen Banküberfällen und versuchter Raubüberfälle im Gefängnis. Die Serie beleuchtet die unglaubliche Geschichte eines Kriminellen, seine Fluchten, die Reaktionen der Behörden und die Auswirkungen auf seine Familie. Seine Familie stand über zwei Jahrzehnte im Visier der Ermittlungsbehörden. „Die waren bewaffnet bis auf die Zähne und verdammt aufgebracht”, erzählt sein Bruder Luis Leitner von einer Hausdurchsuchung an Heiligabend. Die ganze Geschichte wird am 1. und 8. März 2025 um 21.15 Uhr auf JOYN & ATV ausgestrahlt. „Unschuldig in Haft“ und „Wanted – Verbrecher auf der Flucht“ am Samstag, 1. März 2025, ab 20.15 Uhr auf JOYN & ATV