ÖVP, SPÖ und NEOS präsentieren Programm: Steirische Politik reagiert

Am gestrigen Donnerstag wurde bekannt: ÖVP, SPÖ und NEOS sind sich einig geworden. Am Vormittag wurde das Regierungsprogramm präsentiert. Es ist über 200 Seiten lang und hat mehrere Maßnahmen im Asylbereich zu bieten. Mehr dazu hier: Staat will jetzt Alter von Asylwerbern medizinisch feststellen. Zudem ist in dem Programm die Rede von einer steuerfreien Mitarbeiter-Prämie in der Höhe von 1.000 Euro.

Landeshauptmann Kunasek kritisiert: „Kein Impuls für Wirtschaft und Länder“

Nach Bekanntgabe hagelte es Reaktionen zu dem Regierungsprogramm der Dreierkoalition. Der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek äußert Kritik und fordert mehr Unterstützung für die Steiermark. Besonders bemängelt er das Fehlen konkreter Impulse für die Wirtschaft und die Stärkung der Länder. „Das vorgelegte Programm lässt Impulse für die Wirtschaft und die Stärkung der Länder vermissen“, sagte Kunasek und hob hervor, dass insbesondere die Steiermark weiterhin finanziell benachteiligt bleibe. Kunasek fordert eine dringende Reform des Bundesfinanzausgleichs, um der Steiermark mehr Mittel zuzuweisen und die Aufgaben der Länder zu reduzieren. „Land und Gemeinden haben die Belastungsgrenze bereits überschritten. Es bleibt zu hoffen, dass die angekündigte Reformgruppe nicht im Sesselkreis stecken bleibt“, so Kunasek.

©Mario Gimpel FPÖ-Kunasek: „Das vorgelegte Programm lässt Impulse für die Wirtschaft und die Stärkung der Länder vermissen“

SPÖ-Lercher: „Endlich kann die Arbeit beginnen“

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher zeigt sich vorsichtig optimistisch und fordert schnelles Handeln für die Bürger. „Besonders wichtig ist mir, dass der Stillstand in diesem Land endlich beendet ist und wir jetzt schnell ins Handeln kommen, um die drängendsten Probleme rasch anzugehen“, erklärte Lercher in einer ersten Reaktion. Er betonte, dass jetzt Lösungen für die Republik und nicht parteipolitische Taktik im Vordergrund stehen sollten. Mehr dazu hier: „Endlich kann die Arbeit beginnen“ – SPÖ begrüßt Regierungsprogramm.

©SPÖ Steiermark SPÖ-Chef Max Lercher: „Endlich kann die Arbeit beginnen“

NEOS-Pointer: Ich freue mich, dass alle aufeinander zugegangen sind“

Steirischer NEOS-Landessprecher-Stellvertreter Philipp Pointner zum neuen Arbeitsprogramm: “Ich freue mich, dass alle aufeinander zugegangen sind und sich die Verhandlungsteams von ÖVP, SPÖ und uns NEOS nach sehr intensiven Verhandlungen in den vergangenen fünf Tagen und Nächten jetzt auf gemeinsame Lösungen und ein Arbeitsprogramm verständigen konnten. Vor allem in den für uns so wichtigen Bereichen Bildung, Entlastung, Rechtsstaat, Pensionen wurde vieles erreicht, was vor einigen Wochen nicht möglich war. Jetzt werden zahlreiche unserer Anliegen und Pläne für ein Neues Österreich in dem Arbeitsprogramm erstmals bundesweit in Angriff genommen. Ich bin daher optimistisch, dass unsere Mitglieder am Sonntag diesem Arbeitsprogramm zustimmen werden und wir dann gemeinsam die notwendigen Reformen für Österreich umsetzen können.”

©NEOS Steiermark NEOS-Landessprecher-Stellvertreter Philipp Pointner zum neuen Arbeitsprogramm: “Ich freue mich, dass alle aufeinander zugegangen sind.“

Grazer Finanzstadtrat Eber: „Auch große Vermögen in die Verantwortung nehmen“

Auch aus der Grazer Politik gab es Reaktionen. Der Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) begrüßt, dass ÖVP, SPÖ und NEOS in ihrem Regierungsprogramm den Gemeinden angesichts der schwierigen finanziellen Lage Unterstützung zusagen. Laut ihm aber brauch es „konkrete Maßnahmen“. „Es darf nicht bei unterstützenden Worten im Regierungsprogramm bleiben. Gemeinden brauchen konkrete Maßnahmen, keine vagen Versprechungen und dürfen nicht nur auf bessere Zeiten vertröstet werden, sondern sie brauchen echte Entlastung. Und das rasch“, betont Eber. Zudem sieht Eber auf der Einnahmenseite ungenutztes Potenzial, das im Regierungsprogramm keine Rolle spielt: „Eine gerechte Steuerpolitik muss auch große Vermögen in die Verantwortung nehmen. Doch weder eine Vermögenssteuer für Multimillionäre noch eine überfällige Reform der Grundsteuer sind vorgesehen – dabei wären genau diese Schritte notwendig, um die finanzielle Basis der Gemeinden langfristig zu sichern.“