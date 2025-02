Schüsse in Wien Donaustadt: Polizisten von Mutter und Sohn attackiert

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 07:53 / ©pixabay.com

Nachdem ein Zeuge am gestrigen Mittwochnachmittag mehrere Schussgeräusche in Wien Donaustadt gehört und am Balkon eines Mehrparteienhauses einen jungen Mann mit einer vermeintlichen Schusswaffe gesehen hat, alarmierte er die Polizei.

Sohn ging plötzlich auf Polizisten los – Mutter zog nach

In der zum Balkon gehörenden Wohnung trafen Polizisten einen 18-Jährigen und seine 43-jährige Mutter an. Die beiden aus Deutschland stritten ab, weder eine Schusswaffe zu besitzen noch eine benutzt zu haben. Am und unter dem Balkon konnten die Beamten jedoch Hülsen von vermutlich Schreckschusspatronen vorfinden und sicherstellen. Als der 18-Jährige einen der Beamten plötzlich mehrmals mit beiden Händen gegen den Brustkorb stieß und er daraufhin vorläufig festgenommen wurde, attackierte auch seine Mutter die Beamten.

Anzeigen folgen

Die 43-Jährige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. „Eine Durchsuchung der Wohnung nach der mutmaßlichen Schreckschusswaffe verlief negativ. Mutter und Sohn wurden auf freiem Fuß angezeigt“, heißt es von Seiten der Polizei Wien. Weiters wurde gegen den 18-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.