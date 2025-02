Schnee in Kärnten: Hier gibt es 20 Zentimeter Neuschnee

Wer heute, 28. Februar, in Teilen Kärntens aus dem Fenster geschaut hat, wurde von einer weißen Pracht überrascht. Denn über Nacht sind mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. So fielen beim Plöckenpass 20 Zentimeter vom Himmel.

Hier gab es noch Neuschnee

Auch in Bad Bleiberg war Frau Holle wieder zu Besuch – dort fielen neun Zentimeter Neuschnee. Vor allem in den höheren Lagen ab 900 Metern schneite es in der Nacht. ‚Von Hermagor bis Bleiberg und in den Karawanken fällt noch Schnee, allerdings wird es jetzt immer weniger, und tagsüber wird es dann ganz trocken sein‘, erklärt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe bei GeoSphere Austria, auf Anfrage von 5 Minuten. In Städten wie Villach regnet es hingegen nur.

Kommt am Samstag nochmal Schnee?

„Eventuell kann es in der Nacht auf Samstag vor allem im Norden und Westen Kärntens noch etwas schneien“, sagt Hohenwarter. Dass es jetzt beispielsweise 20 Zentimeter Neuschnee am Plöckenpass gab, ist übrigens normal für diese Jahreszeit. Nächste Woche ändert sich das Wetter dann wieder und es wird frühlingshaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2025 um 08:24 Uhr aktualisiert