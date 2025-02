Große Ehre: Schauspielhaus Graz zu renommiertem Festival geladen

Uraufführung des Auftragswerks des Schauspielhaus Graz und des Schauspielhaus Wien Koproduktion mit dem Schauspielhaus Wien in Kooperation mit dem steirischen herbst

Thomas Köck stellt sich mit seinem Text in die Linie der Chronisten, die historische Ereignisse, gesellschaftliche Entwicklungen und kulturelle Veränderungen dokumentieren, um ein umfassendes Bild der Vergangenheit zu vermitteln. Und für Köck ist es vor allem der Versuch, mit Walter Benjamin gesprochen, die „Jetztzeit“ zu erfassen, die historische Zeit zu unterbrechen, um sich die Ereignisse zu vergegenwärtigen und sie zu deuten; es ist ein schreibendes Innehalten, um zu verstehen. In Berlin sitzt Thomas Köck an seinem Schreibtisch, umgeben von Büchern, deren inhaltliche Linien sich kreuzen mit dem Vorhaben, Österreich im Blick zu behalten. Auf dem aufgeklappten Rechner reiht sich Tab an Tab, ein Nebeneinander von privaten Exkursen und hauptsächlich Recherchen zu dem Land, auf das er aus dem Nachbarland schaut, um historische Schichten auszumachen und Verflechtungen von altem Geld und aktueller Politik zu überblicken. „Eigentlich“, wird später am Anfang seiner Chronik stehen, „hatte ich Marie Bues zugesagt, ein Jahr österreichischer Innenpolitik, also das eine Jahr vor den kommenden Nationalratswahlen zu ‚begleiten‘, oder zu betrachten, eine Art fortlaufende, politische Bestandsaufnahme als Grundlage für einen Theaterabend.“ Und mit diesem „Eigentlich“ ahnt er bereits, dass „das Interessante an dieser beständigen Arbeit vielleicht gar nicht gewesen sein wird, zu lesen, was jetzt gerade passiert, sondern im Rückblick dann dieses Jahr des möglichen Übergangs noch einmal nachzuvollziehen“.

In diesem einen Jahr wird er nach Bosnien reisen, aus der Ferne auf das Camp Lipa blicken und die EU-Außengrenzen aus der Nähe erfahren; er wird sich an seine Schulzeit erinnern und daran, dass er schon damals einen Riss in der Gesellschaft spürte, auf dessen eine Seite er eindeutig zu gehören schien und dem Gefühl nach weiterhin gehört. Er wird sich in Live-Tickern und Kommentarspalten verlieren und inmitten von Freund:innen den hoffnungsvollen Gedanken an ein ZUSAMMEN wiederfinden. Entstanden sind in diesem Jahr über 500 Seiten Textmaterial, die nicht nur tagespolitische Ereignisse des Zeitraums festhalten, sondern auch den Schreibprozess nachvollziehbar machen als Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft Köcks und ihrem Fortwirken im Erleben und der Analyse der Gegenwart. Er beschreibt eine von Klassismus geprägte Gesellschaft und untersucht den Nährboden für rechtes bis rechtsextremes Denken über die Landesgrenzen hinaus. Immer wieder stößt er beim Schreiben auch auf die Sprache selbst als Instrument der Entfremdung und der populistischen Vereinfachung.

Gemeinsam mit ihrem künstlerischen Team hat Marie Bues die Uraufführungsfassung erarbeitet und überträgt Köcks Anschreiben gegen die Zeit mit Schauspieler:innen aus Graz und Wien sowie Live-Musik und choreografischen Mitteln in den Raum. Das Auftragswerk von Thomas Köck entstand als Koproduktion zwischen dem Schauspielhaus Graz und dem Schauspielhaus Wien sowie in Kooperation mit dem steirischen herbst. Die Inszenierung unter der Regie von Marie Bues greift die politische und gesellschaftliche Situation Österreichs im Jahr vor der Nationalratswahl auf und setzt sich kritisch mit historisch gewachsenen Strukturen, sozialen Verwerfungen und medialen Diskursen auseinander. Mit einem geschichtsphilosophischen Ansatz, inspiriert von Walter Benjamins Konzept der „Jetztzeit“, dokumentiert und reflektiert Köck aktuelle Entwicklungen. Die Inszenierung verbindet seine Analyse mit Schauspiel, Live-Musik und choreografischen Elementen zu einem intensiven Theatererlebnis.