Unfall in den frühen Morgenstunden: Feuerwehr barg Wrack

Frühmorgendlicher Einsatz für die Feuerwehren in Graz-Umgebung

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 09:09 / ©FF Kaindorf bei Graz

Heute frühen Morgen wurde die FF Kainbach bei Graz um etwa 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Riesstraße gerufen und rückte mit 20 Einsatzkräften aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren Kaindorf bei Graz und Eggersdorf wurden heute Morgen zum Einsatz alarmiert.

Insasse konnte Fahrzeug selbstständig verlassen

„Der Einsatzleiter stellte bei der Erkundung fest, dass sich der PKW aufgrund unbekannter Ursache überschlug und am Dach liegen blieb. Die Person konnte glücklicherweise, scheinbar unverletzt, das Fahrzeug selbst verlassen! Diese wurde umgehend durch unsere Feuerwehrsanitäter betreut und bei Eintreffen an das Rote Kreuz übergeben“, heißt es in einem Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Kainbach bei Graz, welche weiters den Verkehr zu regelte und die ausgelaufenen Betriebsmittel band. Abschließend galt es das Wrack mit Hilfe des Krans zu bergen.

