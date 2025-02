Dreimal in kürzester Zeit das Leben gerettet – Immer aus demselben Grund

Die Feuerwehr Radenthein musste bereits zum dritten Mal in kürzester Zeit zum selben Einsatzort ausrücken, um dieselbe Person zu retten.

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 09:15 / ©FF Radenthein

Die Florianis der FF Radenthein und FF Untertweng wurden kürzlich zu einem Einsatz gerufen, wir haben berichtet. Der Einsatzort war kein unbekannter. Denn die Feuerwehren mussten bereits des Öfteren dorthin ausrücken. Die Einsatzkräfte appellieren daher: „Erneut ist darauf aufmerksam zu machen, dass die Installation und Verwendung von Heimrauchmeldern Leben retten können. Wie auch schon bei den vorherigen Malen ist es an der Zeit zu hinterfragen, ob solche Kochversuche in den Nachtstunden zielführend sind.“

Nachbarn alarmierten die Feuerwehr

Nachbarn wurden auf einen tönenden Heimrauchmelder aufmerksam, woraufhin sofort die Einsatzkräfte verständigt wurden. Grund für die Rauchentwicklung waren auf dem Herd angebrannte Speisen und das bereits zum dritten Mal in derselben Wohnung und von derselben Person ausgelöst. Deswegen gibt es auch einen Appell der Feuerwehr Radenthein, dass Heimrauchmelder Leben retten können.

©FF Radenthein | Bereits zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit… ©FF Radenthein | …mussten die Feuerwehren ausrücken um die selbe Person zu retten.

Heimrauchmelder in Österreich verpflichtend

Der Einbau von Rauchmeldern ist in allen österreichischen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben und basiert auf der OIB-Richtlinie 2 des Österreichischen Instituts für Bautechnik. Im Vergleich zu Deutschland sind die Vorschriften für die zu auszustattenden Wohnbereiche in Österreich einheitlich geregelt. In der Regel ist der Eigentümer einer Immobilie für die Kosten und den Einbau von Rauchmeldern verantwortlich. Bei Mietwohnungen obliegt diese Pflicht dem Vermieter. Sollte ein Rauchmelder defekt sein, muss der Vermieter gegebenenfalls auch für den Austausch sorgen.