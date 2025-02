Brauerei Hirt übergab Spende für Kinder in Notsituationen

Dank zahlreicher Aktionen – darunter der 4-Berge-Lauf, der stimmungsvolle Hirter Weihnachtsmarkt sowie weitere Initiativen – konnte diese wertvolle Unterstützung für Kinder in Not ermöglicht werden. In der GenussTheke Klagenfurt wurde der Spendenscheck feierlich von Eigentümer und Geschäftsführer Niki Riegler an Susanne Hager und Irina Riegler von der „Lobby für Kinder“ überreicht. Die Organisation setzt sich unermüdlich für das Wohl von Kindern ein und bietet ihnen dringend benötigte Hilfe und Unterstützung.

„Um Kindern in schwierigen Lebenssituationen zu helfen“

„Werte wie Regionalität, Zusammenhalt und soziale Verantwortung sind fest in unserer Unternehmensphilosophie verankert. Es erfüllt uns mit großer Freude, mit dieser Spende einen Beitrag leisten zu können, um Kindern in schwierigen Lebenssituationen zu helfen“, betont Niki Riegler. Die Privatbrauerei Hirt steht seit über 755 Jahren für Qualität, Beständigkeit und Gemeinschaftssinn. Diese Tradition zeigt sich nicht nur in der Braukunst, sondern auch in ihrem sozialen Engagement. Durch gemeinsame Initiativen mit Partnern und Mitarbeiter:innen gelingt es immer wieder, wertvolle Projekte zu unterstützen und damit einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Mit dieser Spendenaktion unterstreicht die Privatbrauerei Hirt einmal mehr ihr Bestreben, nicht nur für genussvolle Momente zu sorgen, sondern auch soziale Verantwortung zu übernehmen. Denn nur gemeinsam kann Großes bewegt werden – und genau das wurde mit dieser Aktion bewiesen.

Über die Lobby für Kinder

Die Lobby für Kinder ist ein gemeinnütziger Verein, der sich über Spenden, Sponsoren und Charity-Aktivitäten finanziert, und diese Leistungen direkt an Familien und Kinder in Kärnten in schwierigen Lebenssituationen weitergibt. Die Hilfe reicht von finanzieller Unterstützung bis hin zu psychotherapeutischer Beratung. Hervorgegangen ist die Lobby für Kinder aus dem Kinderrettungswerk Kärnten, welches 1979 gegründet wurde. Ehrenamtliche Vorsitzende war von 1979 bis 2020 Elisabeth Scheucher-Pichler. Sie hat den Verein 40 Jahre lang kontinuierlich auf- und ausgebaut, und gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen im Vorstand Hunderten Kindern und Familien geholfen. Im Herbst 2020 hat Scheucher-Pichler den Vorsitz an Susanne Hager übergeben, die schon zuvor 18 Jahre lang dem Vorstand angehörte.