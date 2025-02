Fit für die neue Saison: Twin City Liner erstrahlt im neuen Glanz

Nun gibt es gute Neuigkeiten. Der Twin City Liner kann ab morgen, Samstag, 1. März 2025, seine Winterfahrten nach Bratislava aufnehmen. Jeweils samstags und sonntags steht ein Umlauf auf dem Fahrplan.

Um 18 Uhr wieder zu Hause

Los geht’s in Wien um 10.30 Uhr und die Rückfahrt aus Bratislava legt pünktlich um 16.30 Uhr ab. Pünktlich um 18 Uhr ist er dann wieder in Wien zurück. Schiffseignerin und Betreiberin des Twin City Liner ist die Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

Gründliche Wartung und Reparaturen in Linz

Der Aufenthalt in der Schiffswerft in Linz dauerte heuer mit rund sieben Wochen etwas länger als in den letzten Jahren. Diesmal mussten auch Reparaturarbeiten am Schiffsrumpf auf der Backbordseite durchgeführt werden. Neue Aluplatten wurden eingesetzt, dazu die Lackierung an beiden Rümpfen neu aufgetragen und die vorhandene Kevlarbeschichtung in den vorderen Bereichen der Rümpfe verbessert. Dieses Spezialmaterial macht den Twin City Liner besonders widerstandsfähig gegen Treibholz und damit noch sicherer. Zeitintensiv verlief auch das große Service der vier Jetantriebe.

Nachhaltigkeitsinnovation: Photovoltaik an Bord

Dazu gibt es 2025 am Twin City Liner eine Neuigkeit. In der Werft in Linz wurde auf dem Twin City Liner eine PV-Anlage installiert, die ab heuer rund 10.000 kWh grünen Strom produzieren wird. Um diese Energie möglichst effizient nutzen zu können, wurden zusätzlich Speicher mit rund 30 kWh Fassungsvermögen an Bord installiert. „ 2024 konnten mehr als 165.000 Passagiere befördert werden, und das trotz zweimaliger Hochwasserereignisse“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding. „Durch den Einsatz einer PV-Anlage an Bord tragen wir wesentlich dazu bei, dass der Betrieb des Twin City Liners ‚grüner‘ wird. Denn rund 40 Prozent des Strombedarfs wird in Zukunft aus Solarenergie gewonnen“, erklärt Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkunden-Vorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

Saisonstart mit Ticketangeboten

Jetzt ist der Twin City Liner wieder zurück bei seiner Anlegestelle bei der Schiffsstation Wien City am Schwedenplatz. Hier werden noch die letzten Arbeiten durchgeführt, damit das Schiff Anfang März seine Passagier in neuem Glanz empfangen kann. In die reguläre Saison 2025 startet der Twin City Liner am 21. März mit bis zu 6 Fahrten täglich. Auch heuer gibt es wieder zahlreiche Aktionen, die eine Reise mit dem Twin City Liner attraktiv machen.