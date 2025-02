LKH-Roboterfamilie erhält Zuwachs: „Gertschi 2.0“ unterstützt Logistik

v.l.n.r. FH-Hon.Prof. DI (FH) DI Dr. Michael Grasser, MBA MPA, Leiter der Fachabteilung IT in der KAGes, Dipl. KHBW Michael Kazianschütz, MBA MSc, Bereichsleiter Wirtschaft/Logistik, Mag. Gebhard Falzberger, Betriebsdirektor LKH-Univ. Klinikum Graz und Ing. Chr. Sixt MBA MSc, Bereichsleiter Technik LKH-Univ. Klinikum Graz mit der „Roboterfamilie“ im Logistiktunnel des LKH-Univ. Klinikum Graz

Ende Februar 2025 wurde am LKH-Univ. Klinikum Graz der erste Autonome Mobile Roboter – kurz AMR – im Logistiktunnel bzw. Versorgungszentrum in den Routinebetrieb übernommen. Im steirischen Gesundheitswesen beginnt damit innerhalb der Logistik eine neue Ära. Konkret unterstützt der selbstfahrende Roboter beim Transport von schweren Paletten zwischen dem Anlieferbereich der Lieferanten in der Tunneleinfahrt und dem Zentrallager im eigenen Versorgungszentrum. „Die Tätigkeit vor Ort wird damit nicht nur innovativer und moderner, sondern auch wesentlich ergonomischer und entlastet damit unser hauseigenes Personal“, hält Betriebsdirektor Mag. Gebhard Falzberger nicht ohne Stolz fest. „Der neue Roboter hebt bis zu 1 Tonne und ergänzt die bereits bestehende ‚Roboterfamilie‘ am LKH-Univ. Klinikum Graz innerhalb der Logistik, zudem kommt er bei meinen Mitarbeitenden äußerst gut an“, freut sich der für die Konzeption und Umsetzung verantwortliche Bereichsleiter Wirtschaft/Logistik Dipl. KHBW Michael Kazianschütz MBA MSc.

©LKH-Univ. Klinikum Graz/Valmir Lira Der neue Autonome Mobile Roboter „Gertschi 2.0“ im Einsatz ©LKH-Univ. Klinikum Graz/Valmir Lira Er ist der erste Autonomer Mobiler Roboter in der Logistik des LKH Graz

Roboterfamilie erhält Neuzuwachs

Weitere autonome Roboter sind übrigens ebenso bereits erfolgreich in der Reinigung im Einsatz, diese reinigen mitunter Gänge und Flure, zudem wurde ein Fensterreinigungsroboter angeschafft, wodurch in gewissen Bereichen kostenintensive Industriekletterer eingespart werden können. Auch hat man – ganz nach dem Design Thinking Ansatz – den Robotern eigens Namen gegeben, um die Akzeptanz bei den echten Kolleg:innen zu heben. So wurde etwa der im Arztkitteldesign folierte Roboter in der Chirurgie auf „Franzi 2.0“ getauft und hat mittlerweile als Unterstützung eine „Franziska“. Im Kinderzentrum hingegen ist zur großen Freude der kleinen Patient:innen ein als Clown folierter Roboter unterwegs und sorgt dort nicht nur für Sauberkeit, sondern auch für staunende Blicke.

Warum der Roboter „Gertschi 2.0“ heißt

Mit den Reinigungsrobotern hat man seinerzeit erste Erfahrungen gesammelt, denn „die Einbindung des neuen Autonomen Roboters im Logistiktunnel war Technik und IT-seitig eine echte Herausforderung“, so der zuständige Leiter der Fachabteilung IT, DI Dr. Michael Georg Grasser MBA MSc und der Bereichsleiter Technik, Ing. Christian Sixt MBA MSc, unisono. Der neue AMR wurde übrigens auf „Gertschi 2.0“ getauft – und zwar von den Mitarbeitenden vor Ort im Lager selbst. Warum? Als Hommage an einen (fast) namensgleichen Kollegen, der in Altersteilzeit geht – auch wenn der Roboter den Kollegen natürlich nie gänzlich ersetzen wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2025 um 10:00 Uhr aktualisiert