Zukunft des Dreiländereck gesichert: Das sind die neuen Betreiber

Im vergangenen August 2024 kam es zu einer traurigen Nachricht für viele Kärntnerinnen und Kärntner. Die Bergbahnen Dreiländereck GmbH hatten mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, infolgedessen wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Für die Wintersaison hat es bedauerlicherweise geheißen: Die Lifte stehen still. Nur Skitouren-Geher sind etwas auf ihre Kosten gekommen. Doch nun kam es zu erfreulichen Nachrichten. Wie am heutigen Freitag, dem 28. Feber 2025, in einer Pressekonferenz verkündet wurde, gibt es neue Betreiber.

Neue Betreiber für Dreiländereck

Jetzt ist es fix und das Geheimnis rund um die neuen Betreiber gelüftet. Der Unternehmer Andreas Blüm und der ehemalige Chef des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds und Unternehmensberater Erhard Juritsch sind die Betreiber der neuen Bergbahnen Dreiländereck. Das Skigebiet bleibt also in Kärntner Hand. Mit Sommer 2025, ab Anfang Juli, werden die Bergbahnen den Sommerbetrieb wieder aufnehmen, heißt es bei der Pressekonferenz. Der Start der Wintersaison sei heuer noch vor Weihnachten geplant.

So sehen die Beteiligungen aus

90 Prozent hält Blüm, fünf Prozent die Marktgemeinde Arnoldstein und fünf Prozent Erhard Juritsch. Juritsch ist auch gleichzeitig als Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligungsverwaltung aktiv, die Beteiligungen an Skigebieten wie der Turrach oder Bad Kleinkirchheim hält. Er sehe keine Bedenken in seinem persönlichen finanziellen Engagement am Dreiländereck und seiner Aufsichtsratsfunktion in der KBV. „Zwei bis drei Millionen sollten in den nächsten Jahren investiert werden“, teilen die Gesellschafter weiter mit.

©Bergbahnen Dreiländereck/O. Pichler Am Foto: Bürgermeister Reinhard Antolitsch, Geschäftsführer Region Villach Tourismus GmbH, Georg Overs, Gesellschafter der neuen Bergbahnen Dreiländereck Erhard Juritsch, Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der neuen Bergbahnen Dreiländereck Andreas Blüm.

Antolitsch: „Ich bin stolz und überglücklich“

“Ich bin stolz und überglücklich, dass nach langem und intensivem Bemühen die Zukunft des Dreiländerecks als Ganzjahres-Erlebnisberg gesichert ist”, freut sich Arnoldsteins Bürgermeister Reinhard Antolitsch. “Es ist uns gelungen, die bestmögliche Lösung für unser Dreiländereck zu erarbeiten. Die Landespolitik, vor allem Gemeindereferent LR Ing. Daniel Fellner, hat dabei wichtige Hilfe geleistet. Mein besonderer Dank gilt der Tourismusregion Villach für die intensive Mitarbeit, den Grundstückseigentümern am Dreiländereck (Agrargemeinschaft Nachbarschaft Seltschach-Agoritschach-Greuth) für die sehr gute Zusammenarbeit und den Nachbargemeinden für deren Unterstützung”, betont Reinhard Antolitsch. “Wir als Gemeinde beteiligen uns, um mitgestalten zu können, an den neuen Bergbahnen Dreiländereck, die zu 100 Prozent in Kärntner Hand bleiben”, erklärt der Arnoldsteiner Gemeindechef. Direkt durch die Bergbahnen Dreiländereck werden 15 Arbeitsplätze im Sommer und 30 bis 40 im Winter geschaffen. Indirekt entstehen zahlreiche weitere Arbeitsplätze.

©5 Minuten Arnoldsteins Bürgermeister Reinhard Antolitsch bei der Pressekonferenz zum Dreiländereck.

Overs: Wesentliche Säule des Tourismusangebots

“Das Dreiländereck ist eine wesentliche Säule des Tourismusangebots unserer Region. Im Sommer als Familien-Erlebnisberg mit überregionaler Strahlkraft in einzigartiger Lage am Schnittpunkt dreier Länder, dreier Sprachen und dreier Kulturkreise (romanisch, germanisch und slawisch). Und im Winter für Urlaubsgäste als perfekte Alternative zu den großen Skigebieten”, beschreibt Georg Overs die touristische Ganzjahres-Relevanz des Dreiländerecks. Overs ist Geschäftsführer der Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See, in der auch die Marktgemeinde Arnoldstein liegt.

©5 Minuten Am Foto: Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH.

Juritsch: „Der Berg hat eine zur Bewegung anregende Kulisse – diese werden wir kreativ nutzen“

“Die in Gründung befindlichen neuen Bergbahnen Dreiländereck werden von uns solide aber behutsam mit Kapital ausgestattet. Zusätzlich können wir auf die bereits zugesagte Unterstützung des Landes Kärnten zählen. Die Grundvoraussetzung ist der professionelle Betrieb der vorhandenen technischen Infrastruktur”, betont Erhard Juritsch, Gesellschafter des neuen Unternehmens. “Innovationsorientierung, um zusätzliche Alleinstellungsmerkmale umzusetzen zu können, ist unser Credo: Der Berg hat eine zur Bewegung anregende Kulisse – diese werden wir kreativ nutzen. Das Interesse von Gästen aus der Standortgemeinde, der Tourismusregion und aus dem wachsenden Kärntner Zentralraum werden wir durch unsere Positionierung, differenziert nach Jahreszeiten, neu wecken wissen”, kündigt der im nahen Finkenstein heimische Manager und Berater an. Er persönlich engagiert sich “aus langjähriger Verbundenheit” bei den neuen Bergbahnen Dreiländereck. Ausgearbeitet wurde ein Investitionsprogramm für die nächsten fünf Jahre, das von Saison zu Saison für eine Steigerung der Attraktivität sorgen soll. Die Frequenz der Seilbahnen soll erhöht und die Erlöse signifikant gesteigert werden, heißt es vom Wirtschaftsexperten. Auch die Klimaziele wurden miteinbezogen, denn man arbeite mit der Gemeinde und dem Verkehrsverbund an der CO2-freien Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

©5 Minuten Am Foto: Erhard Juritsch, Gesellschafter der neuen Bergbahnen Dreiländereck

Andreas Blüm – Geschäftsführer der neuen Bergbahnen Dreiländereck

“In Faak am See lebend, habe ich als 5-Jähriger am Dreiländereck Skifahren gelernt. Das verbindet mich”, so Andreas Blüm. “Ich will mein Wissen, das ich auf meinen internationalen beruflichen Stationen vielfältig erworben und umgesetzt habe, in die alle regionalen Player – Gemeinde, Tourismusregion, Agrargemeinschaft u. a. – bis zum heutigen Tag eingebunden sind”, erklärt Andreas Blüm, der neue Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer der Bergbahnen Dreiländereck. “Grundlage unseres Engagements ist, dass das Dreiländereck im Sommer wie im Winter enorme Potenziale als Familien-Erlebnisberg bietet. Deshalb und aus fester Überzeugung, den Seilbahnbetrieb positiv in die Zukunft führen zu können, engagieren wir uns aus vollem Herzen am Heimatberg”, sagt Andreas Blüm.

©Bergbahnen Dreiländereck/O. Pichler Am Foto: Andreas Blüm, Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der neuen Bergbahnen Dreiländereck

Vorbereitungen laufen

Aktuell laufen die Vorbereitungen in Bezug auf das Mitarbeiter-Team, die Seilbahn- und Liftanlagen, sowie das Gastronomie-Angebot am Berg und bei der Talstation. Ebenso geplant sind zusätzliche Sommer-Erlebnisattraktionen im Rahmen eines mehrjährigen Stufenplans und die Beschneiungsanlage, sowie Pistengeräte und weitere Optimierungen für den kommenden Winter 2025/26. Die Sommer-Saison soll im Juli dieses Jahres starten und weit bis in den Herbst hinein dauern. Ab 2026 sei ein früherer Start in die Sommersaison vorgesehen und ebenso weitere Attraktionen am Berg realisiert werden.