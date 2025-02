Das ist der beste Lehrling Kärntens

Auch der „Mentor des Jahres 2024“ wurde gekürt. 44 angehende Fachkräfte aus sechs Sparten gingen um die begehrte Auszeichnung ins Rennen. Im Vorfeld wurde in einem Onlinevoting abgestimmt. Wer die meisten Votes erhielt, qualifizierte sich für das Finale. Den Titel „Lehrling des Jahres 2024“ holte sich Andreas Paduretu. Er zählt zu den besten Nachwuchs-„Hackern“ Kärntens.

Rund 300 Gäste anwesend

Rund 300 Gäste erlebten einen spannenden Abend und freuten sich über die hohe Wertschätzung und Anerkennung der Lehrlingsausbildung in Kärnten. WK-Präsident Jürgen Mandl unterstrich die Bedeutung der Lehre und der Talenteakademie: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele motivierte Lehrlinge mit Leidenschaft ihren Beruf ausüben. Ihr Engagement und ihre hervorragenden Leistungen – sei es bei Lehrlingswettbewerben oder in ihren Betrieben – verdienen größte Anerkennung. Die heute ausgezeichneten jungen Talente sind die Fachkräfte von morgen, die mit ihrem Wissen und Können den Wirtschaftsstandort Kärnten stärken. Genau solche engagierten jungen Menschen braucht unsere Wirtschaft. Der Slogan ‚Karriere mit Lehre‘ ist aktueller denn je. Qualifizierte und ambitionierte Fachkräfte sind das Fundament jedes erfolgreichen Unternehmens. Angesichts des demografischen Wandels können wir es uns nicht leisten, auch nur ein Talent ungenutzt zu lassen. Unsere heimischen Fachkräfte zählen zu den besten weltweit – das beweisen sie regelmäßig bei den Berufseuropameisterschaften und mit ihren Spitzenleistungen hier in Kärnten.“

Mentor-Award: Auszeichnung für Engagement in der Nachwuchsförderung Zum zehnten Mal wurde heuer der Mentor des Jahres gekürt. Nominiert waren: Stefanie Bauer (Gewerbe/Maler), Astrid Kolmann (Handel/Trafikanten), Lisa Leitner (Gewerbe/Friseure), Susanne Pirker (Gewerbe/Floristen) und Josef Ukowitz (Gewerbe/Tischler). Die Wahl fiel auf Josef Ukowitz von der Tischlerei Ukowitz aus Völkermarkt

Seit über 30 Jahre trainiert Josef Ukowitz Tischler

Seit über 30 Jahre trainiert Josef Ukowitz junge Tischlertalente für die Vorbereitung zu den Bezirks,-Landes- und Bundeswettbewerben. Mit großem Engagement coacht er Kärntner Nachwuchshandwerker für Landes- und Bundeswettbewerbe – und das mit beeindruckenden Ergebnissen. Einer seiner Schützlinge war Florian Dörfler, der sich 2023 den Titel „Lehrling des Jahres“ sichern konnte. Ukowitz coachte ihn zuletzt im vergangenen Jahr intensiv für die WorldSkills in Lyon. „Junge Menschen brauchen Vorbilder, Verstärkung und Vertrauen, das alles liefern die Mentoren. Mit der Unterstützung ihres Mentors können sie an ihren Stärken arbeiten und diese festigen“, betonte Andreas Görgei, Geschäftsführer des WIFI Kärnten und Leiter der Abteilung Bildungspolitik der Wirtschaftskammer Kärnten.

©WKK | Eventbox

Das ist der Lehrling des Jahres 2024

Höhepunkt des Abends war die Wahl des „Lehrlings des Jahres 2024“, der von einer Fachjury unter Berücksichtigung mehrerer Kriterien – fachliche und persönliche Kompetenzen sowie Erfolge bei Wettbewerben – gekürt wurde. Andreas Paduretu, der im zweiten Lehrjahr den Beruf des Netzwerktechnikers bei der Klagenfurter Firma addiT erlernt, war sprachlos, als sein Name aufgerufen wurde. „Ich habe in der IT meinen Platz gefunden. Besonders die Netzwerktechnik fasziniert mich, da sie die Grundlage für die moderne Kommunikation bildet und es mir ermöglicht, Menschen bei ihren Internetproblemen zu helfen und stabile Netzwerke zu schaffen. Es erfüllt mich, zu wissen, dass ich durch meine Arbeit dazu beitrage, dass Menschen und Unternehmen weltweit vernetzt bleiben.“ Hauptfokus seiner Arbeit ist die Cyber-Security: „Ich muss präventive Maßnahmen gegen Hackerangriffe umsetzen und potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkennen – das ist eine meiner täglichen und wichtigsten Herausforderungen. Würde ich hier etwas übersehen, könnten viele unserer Kunden den Gefahren des Internets ausgesetzt sein. Doch genau diese Herausforderung und das damit verbundene Adrenalin machen meinen Job so besonders und spannend.“