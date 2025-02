28 Millionen Euro: Lotto spielen für „das gute Los“

Bereits zum 35. Mal startet das "gute Los" in Österreich in die nächste Runde.

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 10:07 / ©Montage: Canva

Nachdem Staatsoberhäupter schnell das lukrative Geschäftsmodell dahinter erkannten, wurden Lotterien in vielen Ländern unter staatliche Herrschaft gestellt und sind dies direkt oder via Lizenzvergabe indirekt bis heute. Der gemeinnützige Gedanke ist im gewerblichen Lottogeschäft nur ein Randthema. Doch neben kommerziellen gibt es auch rein gemeinnützige Lotterien, deren Einnahmen ausschließlich wohltätigen Zwecken gewidmet sind.

20 Jahre „Das gute Los“ in Österreich

In Zusammenarbeit mit dem Fundraising Verband Austria haben mehrere Non-Profit-Organisationen in Österreich bereits Mitte der 2000er Jahre die gemeinnützige Gemeinschaftslotterie „Das gute Los“ gegründet. Der Gedanke dahinter war es, durch die gemeinsame Organisation das Risiko und den Aufwand zu minimieren und dadurch mit größtmöglicher Effizienz Spenden für gesellschaftliche Anliegen zu sammeln. Das Konzept geht in Österreich auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück.

Blick in die Vergangenheit: Gemeinnützige Organisationen erhielten damals die Möglichkeit, über die Durchführung einer Nummernlotterie Mittel für ihre Aufgaben zu sammeln. 1949 wurde die Kriegsopfer- und Behinderten-Wertlotterie initiiert, wenig später die Pfadfinder-, die SOS Kinderdorf-, die Blindenlotterie und andere. Bis heute erlaubt es diese Ausnahmeregelung nach dem Glücksspielgesetz Vereinen, unter strengen Kontrollen, eine Lotterie pro Jahr zu veranstalten.

28 Millionen Euro für den guten Zweck und 30.000 Gewinner

„Das gute Los“ leistet als gemeinnützige Lotterie hierzulande seit knapp 20 Jahren einen wichtigen Beitrag zum österreichischen Spendenwesen. Mit der gerade startenden Frühjahrslotterie 2025 geht bereits die 35. Ausgabe des Glückspielformats für den guten Zweck über die Bühne. Seit der Gründung der Initiative hat „Das gute Los“ insgesamt rund 28 Millionen Euro eingenommen, die dem Kinderschutz, der Forschung, der Sozialhilfe, der Entwicklungszusammenarbeit bis hin zum Tierschutz zugutegekommen sind. Über 30.000 Gewinner durften sich in dieser Zeit gleichzeitig über Preise – darunter Philharmoniker-Goldmünzen, erholsame Wellnessurlaube, Jahreseinkäufe oder E-Autos als Hauptpreise – der zahlreichen engagierten Wirtschaftspartner der Initiative freuen. Allein im Vorjahr verzeichnete „Das gute Los“ im Rahmen der Frühjahrs- und der Sommerlotterie Spendeneinnahmen in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro.

Charity Aktion mit Steuer-Vorteil

„Gerade in Zeiten, in denen viele NPOs durch die Teuerungswelle der vergangenen Jahre stark unter Druck geraten sind, braucht es eine Diversifizierung der Spendenkanäle und kreative Ansätze. Das gute Los ist für Spendende eine spannende Option des Engagements – das merkt man auch an der konstant hohen Beteiligung. Jedes Los ist zeitgleich Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen und ihrer gesellschaftlichen Leistungen“, betont Ruth Williams, Geschäftsführerin des Fundraising Verbands Austria und des Vereins für NPO Management – Hauptveranstalter der Lotterie, und fügt hinzu: „Neben der Möglichkeit, mit einem Akt der Großzügigkeit gleichzeitig tolle Preise gewinnen zu können, ist jeder Loskauf außerdem steuerlich als Spende absetzbar!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2025 um 10:09 Uhr aktualisiert