„Im Einsatz“ in Admont: Lawinenkommission rüstet sich für den Ernstfall

Die Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung veranstaltete einen Ausbildungskurs in Admont

Veröffentlicht am 28. Februar 2025

Im Theorieteil wurde nicht nur das Basiswissen der Schnee- und Lawinenkunde durch die Experten der Geosphere Austria (Regionalstelle Steiermark) vermittelt, sondern auch auf rechtliche Aspekte der Kommissionsarbeit eingegangen. Ebenso wurde der Lawinenzug des Österreichischen Bundesheeres vom Kommandanten Moritz Rabel vorgestellt. Bei den Praxiseinheiten im alpinen Gelände konnten die Teilnehmer im Bereich des Admonter Kaiblings Schneedeckenuntersuchungen durchführen, welche anschließend analysiert und besprochen wurden. Unter der Anleitung von staatlich geprüften Berg- und Schiführern sowie der Alpinpolizei wurde die Kameradenrettung mit Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS-Gerät) und Sonden geübt, damit die Kommissionsmitglieder stets sicher ihrer Arbeit nachgehen können.

Intensiver Erfahrungsaustausch im Fokus

Geprägt war der Kurs auch vom intensiven Erfahrungsaustausch der Kommissionsmitglieder aus der ganzen Steiermark. Der Leiter des Lawinenwarndienstes Steiermark, Michael Jeschelnig, zeigte sich sehr zufrieden über den Verlauf des Kurses und merkte an, dass die Teilnehmer nun bestens für ihre wichtige Arbeit in den steirischen Gemeinden gerüstet seien. Auch der Bürgermeister der Marktgemeinde Admont, Christian Haider, stattete den Kursteilnehmern einen Besuch ab und dankte ihnen für ihre ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Bevölkerung. Im Zuge des Ausbildungskurses wurden auch zwei Persönlichkeiten geehrt, die sich große Verdienste um den Amtlichen Steirischen Lawinenwarndienst erworben haben. So wurde dem ehemaligen Referatsleiter Helmut Kreuzwirth sowie dem Leiter der Geosphere Austria (Regionalstelle Steiermark) Alexander Podesser für ihre jahrzehntelange Tätigkeit Dank und Anerkennung durch die Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung ausgesprochen.

Mitglieder von Lawinenkommissionen übten am Admonter Kaibling für den Notfall
Helmut Kreuzwirth, Alexander Podesser und der Leiter des Lawinenwarndienstes Steiermark Michael Jeschelnig (v.l.)

Dank und Anerkennung vom steirischen Landeshauptmann

Landeshauptmann Mario Kunasek: „Lawinenkommissionen haben die Aufgabe, die Behörden des Katastrophenschutzes zu beraten und Empfehlungen zum Schutz vor Lawinengefahren auszusprechen. Wir können uns glücklich schätzen, in der Steiermark so engagierte Kommissionsmitglieder zu haben, die aktiv um Weiterbildung bemüht sind. Ich bedanke mich bei der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung für die Organisation, bei der Geosphere Austria sowie beim Österreichischen Bundesheer und gratuliere den beiden Ausgezeichneten, die für Ihre herausragenden Verdienste geehrt wurden. Dank Ihnen allen können die Kommissionsmitglieder weiterhin sicher und professionell ihre Arbeit verrichten – zum Wohle unserer steirischen Mitbürger.”