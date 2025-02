Bürgermeister Scheider: „Zentralhallenbad kann nur in Klagenfurt stehen“

Es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie einzelne Infrastruktureinrichtungen für mehrere Gemeinden zentralisiert werden können, um so nicht nur an den jeweiligen Standorten ein besseres Angebot bieten zu können, sondern auch für die Gemeinden und das Land insgesamt eine finanzielle Entlastung zu erwirken. Wichtig dabei ist jedoch, dass die Gemeinde auch entsprechend unterstützt wird und nicht überproportional die Kosten selbst tragen muss, heißt es in der Presseaussendung. Hier sieht der Bürgermeister jedoch ebenfalls Handlungsbedarf.

„Habe von dieser Idee nur aus den Medien erfahren“

„Ich habe von dieser Idee bisher nur aus den Medien erfahren. Mit mir hat noch niemand gesprochen. Die aktuelle Diskussion um ein gemeinsames Hallenbad begrüße ich jedoch sehr. Nicht jede Gemeinde braucht ein Hallenbad, allerdings muss bei der Standortwahl auch gut nachgedacht werden, wo der sinnvollste Standort ist. Überlegungen wie gute Erreichbarkeit, Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen und einiges mehr müssen dabei eine zentrale Rolle spielen. Damit kann nur Klagenfurt als Standort eines Zentralhallenbades in Frage kommen“, so Bürgermeister Christian Scheider. Dabei verweist der Bürgermeister auf die Tatsache, dass bei einem Hallenbadstandort in St. Veit vermutlich deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger von Klagenfurt nach St. Veit fahren müssten, als umgekehrt. Dies wäre eine höhere Belastung für die Umwelt und steigert auch das Unfallrisiko.

Zentraler Standort

Klagenfurt hat sich schon jetzt als zentraler Standort für viele überregionale Einrichtungen bewährt. Täglich sind durchschnittlich deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger in der Stadt, als diese Einwohner hat. Stadttheater, Eishalle oder auch das Stadion nehmen bereits jetzt schon eine solche Zentralfunktion ein. Jedoch stimmt dabei nach wie vor das Finanzierungsverhältnis nicht, heißt es weiters in dem Schreiben des Bürgermeisters. Klagenfurt trägt verhältnismäßig viele Kosten für Leistungen, die dem gesamten Land zur Verfügung stehen. „Als Bürgermeister fordere ich daher einmal mehr im Sinne aller Gemeinden eine entsprechende Anpassung der Ertragsanteile zugunsten jener Kommunen, die Leistungen für das ganze Land anbieten. So wie es beispielsweise schon längst in anderen Bundesländern der Fall ist“, so der Bürgermeister abschließend.

Auch die Grünen melden sich zu Wort

„Ein einziges Hallenbad für die beiden Städte St. Veit und Klagenfurt deckt den vielfältigen Bedarf nicht annähernd ab. Hat bei dem Vorschlag nach einem Zentralbad denn irgendjemand an die vielen Schwimmerinnen und Schwimmer gedacht, an die Seniorinnen und Senioren, an unsere Kinder, an die Sportlerinnen und Sportler? Solche Pläne entstehen dann, wenn man nur theoretisch am Reißbrett arbeitet“, stellt Stefan Samonig, Landesgeschäftsführer der Grünen Kärnten, klar. Er reagiert damit auf den Vorstoß des St. Veiter Bürgermeisters, angesichts der finanziellen Notlage der Landeshauptstadt auf den Hallenbadbau in Klagenfurt zu verzichten und stattdessen ein gemeinsames neues Zentralhallenbad in St. Veit zu errichten. „Synergieeffekte beider Städte zu bündeln mag auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen. Beim Hallenbad geht es aber um mehr als die Kosten, es geht um den Nutzen für die Menschen“, betont Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen Klagenfurt. Sie erklärt weiter: „Die Menschen brauchen ein Hallenbad hier vor Ort – für die Kinder zum Schwimmenlernen, für Seniorinnen und Senioren, um gesund und mobil zu bleiben. Für viele ist das Schwimmbad Lebensqualität! Genau darauf haben Betroffene im Rahmen einer Kundgebung vor dem Rathaus auch hingewiesen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2025 um 10:34 Uhr aktualisiert