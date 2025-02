Notruf in den Tiroler Bergen: Sportler kamen nicht mehr vor und zurück

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 10:37 / ©LPD Kärnten/KK

Am vergangenen Nachmittag, Donnerstag 27. Februar 2025 gerieten zwei tschechische Brüder, 21 und 17 Jahre alt, im Skigebiet Skijuwel in der Gemeinde Wildschönau in eine alpine Notlage. Bei ihrer späten Talabfahrt befand sich die Verbindungssesselbahn bereits außer Betrieb, weshalb sie versuchten, mit dem Handy zur nächsten Mittelstation zu navigieren.

Brüder unverletzt gerettet

Dabei gerieten sie in ein immer steiler werdendes Gelände, sodass sie den Abstieg ohne Ski bzw. Snowboard zu Fuß fortsetzten. Es fing an zu dämmern und wegen des extremen Gefälles kamen sie nicht mehr weiter. Die Brüder setzten den Notruf ab. Trotz sehr widrigen Witterungsverhältnissen konnten die beiden Sportler unverletzt von der Bergrettung geborgen werden. Im Einsatz standen die Bergrettung Auffach und die Alpinpolizei Kufstein.

Niederländer vom Schnee und Wind überrascht

Am selben Tag gegen Mittag machte sich auch ein 53-jähriger Niederländer auf zu einer Schneeschuhwanderung auf einen Steig im Bereich der Venediger-Gruppe in Osttirol. Er wurde von starkem Schneefall, schlechter Sicht überrascht. Erschöpfung setzte der 53-Jährige den Notruf an seine Frau ab, welche daraufhin umgehend die Leitstelle Tirol alarmierte.

Wanderer erst heute wieder ins Tal gebracht

Die Bergrettung Prägraten begab sich mittels Seilbahn und Skiern zu dem unverletzten, jedoch völlig erschöpften Niederländer auf. Aufgrund der widrigen Witterungsbedingungen wurde der 53-Jährige zu einer Hütte gebracht und dort versorgt. Am heutigen Freitag, 28. Februar 2025 wurde er mit der Seilbahn ins Tal zurückgebracht. Im Einsatz standen die Bergrettung Prägraten und die Alpinpolizei Matrei in Osttirol.