Tierschutzpreis 2024: Die Steiermark kürt tierfreundliche Bauprojekte

Die Tierschutzombudsstelle Steiermark schreibt bereits zum sechzehnten Mal den Tierschutzpreis für besonders tierfreundliches Bauen im Bereich der Nutztierhaltung aus. Der Preis würdigt zukunftsweisende Bauprojekte in allen Bereichen der Produktion bei landwirtschaftlichen Nutztieren, welche sich durch besondere Tierfreundlichkeit auszeichnen. Bis 30. April 2025 haben Halterinnen und Halter von Nutztieren wieder die Möglichkeit, sich mit besonders tierfreundlichen Bauprojekten bei der Tierschutzombudsstelle zu bewerben.

Zu den Kriterien und Anforderungen

Ausgeschrieben wird der Preis steiermarkweit, und es können Bauprojekte aller Nutztierkategorien eingereicht werden, die sämtliche bau-, umwelt- und tierschutzrechtlichen Bestimmungen sowie das Kriterium besonderer Tierfreundlichkeit erfüllen. Es ist kein Nenngeld erforderlich. Die baulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Tierfreundlichkeit müssen zwischen 1. Jänner 2018 und 31. März 2025 durchgeführt worden sein. Das Objekt muss bis 31. März 2025 fertig gestellt worden und in Betrieb sein. Aus den eingereichten Bauten werden nach Beurteilung durch die unabhängige Fachjury vier Betriebe prämiert, die jeweils mit einem Preis in der Höhe von 1500 Euro ausgezeichnet werden. Unter den einreichenden Tierhalterinnen und Tierhaltern wird außerdem ein Sachpreis für das beste Tierfoto im Wert von 300 Euro durch die Jury vergeben. Die Preise werden am 2. Juli 2025 von Landesrat Hannes Amesbauer und Landesrätin Simone Schmiedtbauer überreicht.