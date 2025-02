Nach Attentat in Villach: Upload-Plattform geht offline

Nach dem Attentat in Villach wurde eine Upload-Plattform hochgeladen, nun geht diese offline.

Veröffentlicht am 28. Februar 2025

Die Bevölkerung war eingeladen, hier Videos und/oder Fotos hochzuladen, welche für die Ermittlungen zu dieser Tat von Bedeutung sein könnten. Wie schon nach dem Anschlag in Wien, war auch in Villach diese Plattform ein wichtiges Ermittlungswerkzeug. Alle hochgeladenen Dateien wurden bzw. werden vom Kärntner Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) auf ihre Authentizität und Relevanz für die Ermittlungen geprüft. Diese Dateien sind auch für die Tatrekonstruktion sehr wertvoll – insgesamt also ein wichtiger Beitrag der Bevölkerung zur lückenlosen Aufklärung des Vorfalles.

Plattform geht offline

Es wurden vor allem in den ersten Tagen mehrere Dutzend Dateien hochgeladen, derzeit gibt es allerdings keine Uploads mehr. Aus diesem Grund wird die Plattform heute Mittag offline gehen. Das Innenministerium und die Kärntner Polizei bedanken sich bei der Bevölkerung ausdrücklich für ihre Unterstützung bei den diesbezüglichen Ermittlungen!